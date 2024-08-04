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新竹都城隍廟子時開福門 綠營議員身穿大算盤潮T現身

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今晚子時鬼門開，新竹都城隍廟舉行開福門儀式，新竹市民進黨籍議員身穿「大算盤」潮T，在一片傳統制式背心中，格外引人注目。圖／民進黨新竹市黨部提供
今晚子時鬼門開，新竹都城隍廟舉行開福門儀式，新竹市民進黨籍議員身穿「大算盤」潮T，在一片傳統制式背心中，格外引人注目。圖／民進黨新竹市黨部提供

今晚子時鬼門開，新竹都城隍廟舉行開福門儀式，新竹市民進黨籍議員身穿「大算盤」潮T，在一片傳統制式背心中，格外引人注目。民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如表示，千算萬算，不如天算，只要城隍爺的大算盤一拿出來，貪汙、詐欺各種功過都賞罰分明，不要心存僥倖，「跑也跑不掉」。

施乃如指出，新竹都城隍公爺全台位階最高，每年農曆7月舉行的開福門、夯枷、查夜暗訪、奉旨遶境賑孤等科儀，不只是新竹市，更是全國重要的文化資產，大家除了參加祭典，更要欣賞廟內文物，尤其是城隍爺前方寫著「世事何須多計較，神天自有大乘除」的大算盤。

施乃如說，都城隍公爺的「大算盤」告誡世人，所做所為都逃不過祂的清澈眼睛，不管在都城隍公爺面前怎麼狡辯，只要大算盤一拿出來，貪汙、詐欺各種功過都賞罰分明，不要心存僥倖。

施乃如強調，被晉封為「威靈公」的都城隍公爺神威顯赫、香火鼎盛，是新竹人的共同信仰，不論是廟體建築，或廟內雕塑、匾額等文物更是珍貴，民進黨新竹市黨部特別以「大算盤」為發想，製作2024竹塹中元城隍祭T恤，彰顯都城隍公爺的公正無私，也歡迎全國民眾用最虔敬的心，趁農曆7月一起感受新竹都城隍的魅力。

民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如表示，千算萬算，不如天算，只要城隍爺的大算盤一拿出來，貪汙、詐欺各種功過都賞罰分明。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如表示，千算萬算，不如天算，只要城隍爺的大算盤一拿出來，貪汙、詐欺各種功過都賞罰分明。圖／民進黨新竹市黨部提供

新竹 施乃如 民進黨

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