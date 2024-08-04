新月沙灣頻傳憾事警消駐點防溺 民代籲設海水浴場管理

新竹縣新月沙灣近年接連發生青少年溺斃事件，今年7月又有高中生溺水亡，今晚子時正逢鬼門開，民眾更望之卻步。為避免憾事發生，新竹縣消防局警義消共15人輪流駐點防溺，新竹縣議會副議長王炳漢也在昨天鬼門開前，特別致贈飲料慰勞，同時也呼籲，守護新月沙灣不能只靠防溺團隊，設置海水浴場安全管理，才能發展觀光又安全。

新月沙灣是新竹縣政府公告的危險水域，但幾乎連年都發生青少年戲水溺斃案件，目前駐點新月沙灣的防溺團隊，有新竹縣消防局豐田分隊警消2人，水協防溺駐點6人以及婦女防火宣導隊隊員7名，駐點配備有遙控救生艇、救生圈、魚雷浮標，駐點時間為暑假間7、8月的周六、周日。

王炳漢昨天趁鬼門開前夕，至新月沙灣致贈飲料慰勞駐守當地執行防溺勤務的豐田消防分隊消防員、水上救生協會的救生員、婦女防火宣導隊的隊員，感謝他們在炎熱高溫下緊盯海岸，守護戲水民眾的安全，同時也到現場海岸線瞭解遊客戲水的狀況。

王炳漢表示，各地的海岸線只要管理得當，就會是安全又美麗的觀光勝地，以苗栗縣的通霄海水浴場為例，最近舉辦的「2024通霄沙雕藝術節」吸引大批觀光客前往遊憩，成了當地近年來最熱鬧的觀光活動，不少外縣市民眾慕名前往朝聖，就是很好的海洋觀光成功案例，反觀竹北的新月沙灣，擁有相同的條件，舉辦的活動卻大多是新竹當地人參加，未能吸引到外地遊客，相當可惜。