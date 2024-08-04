桃市圖電影院開幕頻延期 民代憂：暑假試營運又跳票？

桃園市立圖書館總館的圖書館棟去年9月啟用，一旁電影院棟卻一波三折。館方原期盼趕在暑假期間試營運，不過目前使照和室內裝修許可都尚未取得，開放期程恐延宕。館方表示，距離暑假結束還有1個月，評估仍可按照原定計畫試營運。

市圖總館2022年市長選舉前啟用，基地內另一棟5層樓高的影城原定一起開幕，因經營團隊重新評估市場，決定縮減電影院規模，座位數從914個減少至393個。

後續爆出營運商在未獲市府核發建築執照前，擅將2、3樓空間增加夾層作為美食街等用途，進駐的影城也與原本所提不同，市府隨即勒令廠商停工，並以違反建築法、促參契約，總計開罰148萬元，至今尚未開幕。

近日電影院棟終於掛上影城招牌，當地民眾引頸期盼，據悉館方預計趕在暑假期間試營運，但目前內裝修許可及使用執照都尚未取得，引發民代質疑，審計處也批評啟用日期持續推延，已導致相關權利金延遲收繳。

議員凌濤表示，影城開幕時程起初說去年底，如今暑假又過一半，「廠商跟局處難道通通都不管嗎？」建管流程當然要用最高規格要求，但為何影城座位數、室內裝修可以一再變更，讓市民期待落空；照目前進度可能仍要拖過暑假才開幕，呼籲相關局處要明確給出說法及解決方案。

議員黃瓊慧說，自從電影院招牌掛上後，民眾的詢問度和期待感越來越高，不過何時能順利開幕仍無下文；接下來包括消防、變更使用、現場檢查都必須落實，以民眾安全為優先考量。

市圖館長施照輝回應，電影院棟室裝許可及使用執照正在申請中，距離暑假結束還有1個月，樂觀評估仍可按照原定計畫，在暑假期間試營運；未來電影院棟將設4廳，2、3樓文創賣場及餐飲會一併完成，也會有大型超商進駐。

對於外界質疑電影院棟廳數、座位太少，施照輝說，近年民眾看電影的選擇及管道多元，廠商希望採取比較彈性的空間配置，也會視狀況調整，如2樓平台可作為露天電影院使用。