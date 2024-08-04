凱米颱風後菜價達高點 桃園首度釋10噸冷藏蔬果因應
凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，全台蔬菜價格跟著大幅波動。桃園市農業局緊盯蔬菜交易價格、跨局處聯合稽查，發現菜價在昨日達近期高點，平均蔬菜價格每公斤42.4元，傍晚立即釋出10噸冷藏蔬菜，這也是桃園市蔬菜冷藏中心2018年啟用至今首度釋出蔬果調節。農業局表示會持續滾動檢討供應市場所需。
農業局周末2日會同經發局、衛生局及消保官兵分多路針對桃園傳統市場、各大賣場展開聯合稽查，目前葉菜類零售價每斤50到70元不等，小黃瓜、牛番茄等每斤100元以上。
農業局表示，因桃園果菜批發市場近幾日供貨量大幅減少，菜價波動在昨日達近期高點，平均蔬菜價格每公斤42.4元，因此啟動蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫，釋出冷藏蔬菜以供應市場所需。
桃園市蔬菜冷藏中心雖已於2018年啟用，但近年因颱風多次過門不入，並未釋出蔬果，直到今年凱米颱風重創中南部蔬菜產地，才首度釋出。
農業局長陳冠義表示，桃園市冷藏蔬果約95公噸，蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫主要為了蔬菜生產因天災受損，導致蔬菜供應量不足時，配合市場狀況調配釋出，補充市場貨源，採出陳入新滾動方式儲存蔬菜，避免蔬菜因長期冷藏而產生劣變。
農業局表示，將持續緊盯菜價波動狀況，呼籲業者勿囤積食材，趁機哄抬價格，依據農產品市場交易法規定，農產品之交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，違反者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言