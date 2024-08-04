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凱米颱風後菜價達高點 桃園首度釋10噸冷藏蔬果因應

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，桃園菜價在昨日達近期高點，市府也啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，滾動式釋出冷藏蔬菜，穩定供貨量及菜價。圖／桃園市農業局提供
凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，桃園菜價在昨日達近期高點，市府也啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，滾動式釋出冷藏蔬菜，穩定供貨量及菜價。圖／桃園市農業局提供

凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，全台蔬菜價格跟著大幅波動。桃園市農業局緊盯蔬菜交易價格、跨局處聯合稽查，發現菜價在昨日達近期高點，平均蔬菜價格每公斤42.4元，傍晚立即釋出10噸冷藏蔬菜，這也是桃園市蔬菜冷藏中心2018年啟用至今首度釋出蔬果調節。農業局表示會持續滾動檢討供應市場所需。

農業局周末2日會同經發局、衛生局及消保官兵分多路針對桃園傳統市場、各大賣場展開聯合稽查，目前葉菜類零售價每斤50到70元不等，小黃瓜、牛番茄等每斤100元以上。

農業局表示，因桃園果菜批發市場近幾日供貨量大幅減少，菜價波動在昨日達近期高點，平均蔬菜價格每公斤42.4元，因此啟動蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫，釋出冷藏蔬菜以供應市場所需。

桃園市蔬菜冷藏中心雖已於2018年啟用，但近年因颱風多次過門不入，並未釋出蔬果，直到今年凱米颱風重創中南部蔬菜產地，才首度釋出。

農業局長陳冠義表示，桃園市冷藏蔬果約95公噸，蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫主要為了蔬菜生產因天災受損，導致蔬菜供應量不足時，配合市場狀況調配釋出，補充市場貨源，採出陳入新滾動方式儲存蔬菜，避免蔬菜因長期冷藏而產生劣變。

農業局表示，將持續緊盯菜價波動狀況，呼籲業者勿囤積食材，趁機哄抬價格，依據農產品市場交易法規定，農產品之交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，違反者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，桃園菜價在昨日達近期高點，市府也啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，滾動式釋出冷藏蔬菜，穩定供貨量及菜價。圖／桃園市農業局提供
凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，桃園菜價在昨日達近期高點，市府也啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，滾動式釋出冷藏蔬菜，穩定供貨量及菜價。圖／桃園市農業局提供

凱米颱風 桃園 菜價

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