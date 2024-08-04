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桃園蘆竹車禍死亡人數成長近1倍 審計處點名改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園去年每10萬輛機車有2180件車禍，比例高於全國平均值，被審計處點名改善（示意圖）。本報資料照片
桃園去年每10萬輛機車有2180件車禍，比例高於全國平均值，被審計處點名改善（示意圖）。本報資料照片

桃園市去年大小車禍總計47973件，雖比前年49110件少，死亡人數也從259人降至248人，但審計處指車禍數量與2019年42651件相比仍有增加，部分行政區車禍死亡人數也成長情況，仍有檢討改善空間；交通局表示，桃園是六都唯一人口成長都市，人口與交通工具增加，事故發生率自然也會跟著提高，為盡量抑制事故發生，多項道路改善計畫都在推動中。

審計處指出，桃園去年車禍件數與5年前比仍有成長情況，雖整體車禍死亡人數減少，但中壢、平鎮、楊梅、蘆竹、大園和新屋6行政區有成長情況，且蘆竹死亡人數前年15名、去年28名，增加將近一倍。另外，去年車禍受傷人數62900名雖比前年少803名，但桃園、中壢、新屋和大園4區仍有成長情況，交通局應因地制宜擬定措施，降低傷亡。

審計處也點名桃園機車事故率偏高，去年每10萬輛機車有2189件車禍，雖比前年少，但比2019年2129件多，近5年也一直高於全國平均值。

交通局表示，桃園去年已陸續辦理易肇事路口改善、退縮行穿線、擴大街角及通學廊道等工作，截至今年7月累積改善280個路口和173個學區，也遷移了234個人行道上的障礙物，但桃園近年發展迅速，人口增加，肇事風險隨之提高，也是不爭事實。

交通局指出，車禍事故原因不完全是道路或號誌標線設計不良，還有其他人為因素，例如酒駕、非法競速和分心滑手機等，蘆竹去年死亡人數成長13名，但車禍地點都不是往年常見高風險路段，且全年死亡人數28名仍比中壢42名低。另外，今年車禍死亡人數成長最多的地區是觀音，去年6死，今年已累計13死，顯見難從單一數據分析歸咎責任。

「解決交通安全問題不能從單一局處的角度看待，取締違規也不是最好的解決之道。」交通局長張新福表示，交通局除了持續改善道路環境，也會串連其他局處加強教育宣導，確保民眾有正確用路觀念，盼能達到降低事故發生效果。

桃園去年每10萬輛機車有2180件車禍，比例高於全國平均值，被審計處點名改善（示意圖）。本報資料照片
桃園去年每10萬輛機車有2180件車禍，比例高於全國平均值，被審計處點名改善（示意圖）。本報資料照片

桃園 車禍

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