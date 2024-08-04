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授權書是假的！ 通霄鎮白沙屯拱天宮緊急聲明 不排除提告

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚緊急聲明，網路出現「白沙屯拱天宮授權聲明」指稱獲得授權助印媽祖曆是假的。圖／擷自臉書「白沙屯拱天宮」粉絲專頁
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚緊急聲明，網路出現「白沙屯拱天宮授權聲明」指稱獲得授權助印媽祖曆是假的。圖／擷自臉書「白沙屯拱天宮」粉絲專頁

擁有大批信眾的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚緊急聲明，網路出現「白沙屯拱天宮授權聲明」指稱獲得授權助印媽祖曆是假的，呼籲信眾不要受騙，一些信眾大罵惡劣、離譜，譴責涉嫌假媽祖聖名詐騙。支持宮方提告，

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，媽祖聖駕的粉紅超跑座轎更是夯，媽祖曆受到信眾歡迎，拱天宮總幹事陳春發說，近來網路出現一份「白沙屯拱天宮授權聲明」公文是假的，廟方不會發類似的授權聲明，況且內容沒有授權字號。

拱天宮在官方粉絲團昨晚緊急公告，這份聲明書涉嫌冒用宮印及主委用印，惡劣至極，未向拱天宮申請授權，宮方也並未授予聯名證號，宮方將蒐集相關事證，追訴法律責任，網路詐騙無所不用其極，鄭重呼籲各界信眾檢舉抵制網路詐騙，並慎選信譽良好的團體或公司仔細求證，切勿輕信不實廣告。

陳春發指出，拱天宮聯名商品，第一階段簽約76家，僅有簽約文書，正本在宮方，副本給對方，不可能出現類似的授權聲明公文，因媽祖曆數量龐大，拱天宮目前授權的2家，宮方都看過版本認可，分別「祥順印刷-拱授證113001」、「佳昕印刷-拱授證113002」，印製2025年拱天宮官方版的年曆、月曆、桌曆、日曆各種曆冊，。

「支持提告！」許多信眾在拱天宮臉書粉絲專頁留言，他們表示，買了月暦發現印刷粗糙、顏色也暗淡，甚至還有簡體字，因信白沙屯媽祖才會助印，結果上當以媽祖之名行詐騙之實，媽祖都被汙衊了。

信眾搜尋授權聲明的臉書粉專，同名的粉專有10多個，粉專透明度顯示管理員2人在台灣，孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓各1人，另有3人國籍不詳，且粉專數次更名，警方也介入調查中。

白沙屯媽祖 網路 詐騙

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