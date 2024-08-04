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桃捷賺錢 審計處仍促提升效益

聯合報／ 記者鄭國樑洪敬浤／連線報導

桃園捷運去年盈餘1.24億元首度轉虧為盈，但桃市審計處查核指部分車站運量仍低，整體效益待提升，桃捷強調除了開展戶外墩柱廣告、推早餐快閃櫃「開源」，並持續推出運量提升方案，今年上半年盈餘逾2億元。連年虧損的台中捷運則強調運量成長加上開源節流，今年虧損將降至5億元內。

桃園大眾捷運公司營運的機場捷運通車逾7年，桃園市審計處最新決算審議報告點出，去年機捷運量3292萬人次，為預期運量120%，但部分車站平均日運量不到500人次，如興南站172人次、橫山站320人次。桃捷雖有撙節站點支出，仍應研謀推動周邊區域朝大眾運輸導向發展TOD可行性。

桃捷公司指出，已推動桃園航空城區域徵收計畫涵蓋A11、A15、A16站，與A20、21站地區區段徵收開發案等，近年挺過疫情，日運量與收入節節攀升，預估今年可達11萬旅次。並分析運量成長與積極推出各項方案有關，如TPASS通勤定期票、機票聯合套票，也與沿線商店合作行銷。

開源部分，桃捷附屬事業收入顯著成長，去年戶外墩柱廣告年收入達2054萬元，比2022年成長70.4%，今年也積極開發車站空間，多個車站開設早餐店快閃櫃等，目標創造營收穩健財務。

至於通車3年多的台中捷運去年虧損5.44億餘元，累計總虧損達26.3億餘元。由於中捷資本額35億元，台中市政府已編列預算，明年將增資20億元挹注虧損。市長盧秀燕曾說，中捷通車後遇到疫情，年年虧損「不能怪他們」。

中捷表示，今年以來日均運量在4萬人次以上，車站、列車廣告出租，搭配彩繪列車、主題廁所等，另在車站引入販賣店，還有連鎖速食業者在6處車站推出早餐車，頗受好評；中捷在北屯機廠設置的太陽光電設施1年售電收入750萬元，今年擴充容量，收入會再增加。

中捷表示，運量成長加上開源節流，去年原定虧損7.2億元，降為5.4億元。中捷董事長顏邦捷說，今年虧損金額將降至5億元以內。

台中捷運 桃園 桃捷

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