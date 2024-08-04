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其人其事／學霸棄醫學法 只因可救國

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導
邱健盛高三下棄醫轉社會組考上台大法律系，如願成為檢察官。 記者陳恩惠／攝影
邱健盛高三下棄醫轉社會組考上台大法律系，如願成為檢察官。 記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署28歲檢察官邱健盛從小就是「學霸」，10年前讀台中一中時認為「醫生能救人，學法卻可救國」，高三下毅然轉入社會組，指考拚上台大法律系；如今成為國內執法單位首次破獲活摘器官集團的檢察官，並獲選拍攝最高檢今年公益桌曆，他期盼未來在桃檢黑金肅貪組辦出好成績。

邱健盛國中基測逾400分考進台中一中，高三時學測也拿下逼近滿分的74級分。不過，在雙親期盼他從醫之際，邱健盛選填志願只填台大法律學院的法學、司法與財經法學組，未料唯一未得滿分的國文竟是比序第一優先，讓他放榜「摃龜」。

高三下從自然組轉社會組的邱健盛，當時拚指考也關心時事，曾「揪」同學蹺課搭客運北上聲援太陽花學運，一起在立院前靜坐、聽宣講，驚見公民老師時還嚇了一跳，之後如願考上台大法律。

邱健盛說，大學4年期間，感受到媽媽對他就讀的科系「不開心」，直到他大學畢業考上司法官當天，媽媽才終於開懷暢笑，隨即又哭訴著，這幾年是如何為他擔心。

司法官訓練所60期結業的邱健盛，目前擔任桃園地檢署公訴組檢察官，最為人知是偵辦詐騙案時，發現柬埔寨詐團疑有仲介器官交易等行徑，循線找到被害人破案，不法的詐團仲介今年遭判刑定讞。邱期許自己1年後轉回偵查組，能進入黑金肅貪組，完成「專打老虎，辦不法高官」的目標。

台大 司法官 桃園地檢署

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