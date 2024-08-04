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人禍+風災 桃園百年石滬缺口搶修

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園石滬群3號石滬在凱米颱風過境遭破壞缺口，石滬協會技師連日來修復。記者曾增勳／攝影
桃園石滬群3號石滬在凱米颱風過境遭破壞缺口，石滬協會技師連日來修復。記者曾增勳／攝影

桃園市新屋區蚵間百年石滬群為現存台灣最美的地質景觀之一，海岸最外圍的3號石滬因遭人為破壞，加上凱米颱風就在新屋出海，風雨影響造成石滬損壞缺口。桃園石滬協會技師最近輪流修復，預計本周可修復，還原「海上長城」景致。

新屋區蚵間百年石滬群為台灣罕見保存的石滬群，體現先民的捕魚文化，全盛時期大小石滬40幾座，蚵間保存較完整的9座石滬，經桃園石滬協會相繼完成修復，被桃園市政府公告登錄「文化景觀」，也獲文化部登錄「桃園石滬修造技術保存者」認證。

3號石滬損壞缺口近日展開修復，副市長蘇俊賓到場關心，並頂著烈日搬石頭，體驗修復石滬的辛苦。蘇俊賓說，颱風後，石滬協會修復石滬的實力備受肯定，他也親自手繪石滬地圖，希望能讓更多人認識這座「海上長城」的智慧。

桃園石滬協會理事許立志說，石滬不容易壞，每顆石頭靠得很緊，徒手拔不出來，「最怕石頭被人搬動」，自石滬群相繼修復後，石滬裡許多縫隙，都看得到螺、蝦子等生物回來了。

不過許立志也發現，有民眾為抓蝦子，甚至許多外籍移工到此露營烤肉，鬆動石滬石頭，非常不捨。他曾好幾次與外籍移工發生口角，這次3號石滬損壞缺口，他認為是人為因素，也剛好凱米颱風造成破壞。

新屋石滬吸引很多民眾參觀，目前仰賴海岸巡護隊及石滬協會志工巡護。許立志說，石滬修好後海洋生態變豐富，希望相關單位宣導不要破壞。

凱米颱風 桃園 蘇俊賓

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