新竹頭前溪沿岸都計卡關 新橋難產

新竹縣市往返交通壅塞，2縣市政府宣示合作推動興建跨頭前溪的新橋，但此案面臨頭前溪沿岸地區都市計畫因牽涉特定農業區用地，遲未獲中央審議通過而「卡關」。新竹縣市立委都呼籲中央應盡快通過，以利新建橋梁紓解塞車，竹市府也寄望都市計畫能推進，帶動頭前溪南岸發展。

計畫中的跨頭前溪橋，預計將連接新竹縣竹北市興隆路東西向，以T字型匝道上橋後，南接新竹市公道五路、水源街、光復路，未來往來竹北及新竹市不必仰賴現有的經國大橋、台1線頭前溪橋。

竹縣府工務處長戴志君說，新竹縣端的跨頭前溪橋梁可行性評估已經通過，未來只待新竹市端都市計畫定案，就能向中央爭取經費動工興建橋梁，完善新竹縣市間路網。

「新竹縣端準備好了，就等新竹市端。」竹縣立委徐欣瑩呼籲中央盡快通過新竹市頭前溪沿岸都市計畫，加速推進公路或捷運等路網。竹市立委鄭正鈐也喊話中央，重視困擾的交通問題。

竹市府都發處代理處長蘇文彬說，頭前溪沿岸都市計畫卡關多年，原因為都市計畫位於特定農業區內，開發利用限制多，也導致頭前溪北岸及南岸經過20年發展，差距「宛若兩個世界」，南岸新竹市的千甲、水源里至今農田遍布，北岸竹北市卻高樓林立。

蘇文彬提到，都計案不僅攸關竹市發展，也影響竹科X計畫願景，若計畫通過，新竹市就能展開區段徵收。