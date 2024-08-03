竹縣新埔鎮民代表缺額補選 王琦惠獲最高票

新竹縣前新埔鎮民代表因涉貪遭判刑解職，新竹縣選委會今天依規辦理缺額補選，由3號候選人王琦惠獲最高票，選舉結果以選委會公告為準。

新竹縣前新埔鎮民代表范振葵在定期會開會前預先簽到，但開會當天未出席，詐領出席費等款項新台幣2450元，新竹地方法院依貪污罪判處1年8月，褫奪公權2年，緩刑5年。可上訴。

新竹縣選委會今天發布新聞稿表示，依地方制度法規定，前新埔鎮民代表范振葵所屬選區應選名額為2名，范振葵經新竹縣政府解除代表職權後，該選舉區缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依法辦理補選。

選委會指出，新埔鎮民代表會第22屆（第2選舉區）代表缺額補選於今天舉行投票，選舉人數3808人，投票數1977人，無效票22票，投票率為51.92%。

補選開票結果傍晚出爐，選委會指出，1號候選人葉清益得票數71票，2號候選人蕭瑞鳳得票數791票，3號候選人王琦惠得票數1093票。選舉結果及當選人名單將提新竹縣選舉委員會委員會議審議後公告。