快訊

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

范斯支持度創新低…川普稱副手對大選影響小 預測9屆大選專家這麼說

貨車突失控撞牆！士林廟會繞境活動8傷其中3人昏迷 消防急救援送醫

竹縣新埔鎮民代表缺額補選 王琦惠獲最高票

中央社／ 新竹縣3日電

新竹縣前新埔鎮民代表因涉貪遭判刑解職，新竹縣選委會今天依規辦理缺額補選，由3號候選人王琦惠獲最高票，選舉結果以選委會公告為準。

新竹縣前新埔鎮民代表范振葵在定期會開會前預先簽到，但開會當天未出席，詐領出席費等款項新台幣2450元，新竹地方法院依貪污罪判處1年8月，褫奪公權2年，緩刑5年。可上訴。

新竹縣選委會今天發布新聞稿表示，依地方制度法規定，前新埔鎮民代表范振葵所屬選區應選名額為2名，范振葵經新竹縣政府解除代表職權後，該選舉區缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依法辦理補選。

選委會指出，新埔鎮民代表會第22屆（第2選舉區）代表缺額補選於今天舉行投票，選舉人數3808人，投票數1977人，無效票22票，投票率為51.92%。

補選開票結果傍晚出爐，選委會指出，1號候選人葉清益得票數71票，2號候選人蕭瑞鳳得票數791票，3號候選人王琦惠得票數1093票。選舉結果及當選人名單將提新竹縣選舉委員會委員會議審議後公告。

新竹縣選舉 補選 選委會

延伸閱讀

跳瀑布溯溪？竹縣夏令營驚傳溺水意外 15歲女高中生無呼吸心跳

去年無預警閃辭 新竹市府前教育處長今回新竹縣當校長

影／長治鄉長補選吳亮慶79票險勝 坦言「從政30年來最艱困一次」

拆樑團體上街頭教如何回覆查詢單再嗆「別當打手」 基隆選委會回擊

相關新聞

樂桃趣「火星拓荒紀行」科普講座 張善政鼓勵學子科學素養

桃園市長張善政今日下午前往桃園圖書總管，出席桃園暑假樂桃趣—科普講座：火星拓荒紀行－從電影「絕地救援」談起，並介紹主講者...

桃園模範父親表揚百歲人瑞當選 他用父愛助車禍兒復健

桃園市大溪、龍潭區今天分別舉辦模範父親表揚活動，大溪區今年選出模範父親29人、龍潭區選出模範父親33 人接受表揚，大溪仁...

遇凱米颱風仍頑強！通霄沙雕節作品幾乎完好無損 還長出小草苗

苗栗縣首度舉辦的「通霄沙雕藝術節」吸引遊客人潮，上周面臨凱米颱風的風雨考驗，15座大型沙雕幾乎完好無損，策展單位倒是發現...

誰拆了指控「高虹安市政擺爛」廣告？竹市府：屋主主動下架

新竹台派青鳥今晨在城隍廟前懸掛大幅指控高虹安「市政擺爛」廣告，卻在3小時內火速被下架，青鳥不滿認為是新竹市府發動「白色恐...

通霄神社社務所修復工程已啟動 成為「最後一塊拼圖」

苗栗縣的歷史建築陸續推動修復計畫，其中卡關多年的「通霄神社」在排除占住戶爭議後，去年已順利完成規畫設計案的發包作業，今天...

風災後...新屋區蚵間百年石滬群急修復 蘇俊賓手繪石滬之美

桃園市新屋區蚵間百年石滬群，現存台灣最美的地質景觀之一，這次凱米颱風過境造成3號石滬破壞缺口，桃園石滬協會技師最近輪流修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。