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桃園模範父親表揚百歲人瑞當選 他用父愛助車禍兒復健

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪仁義里模範父親秦登邦（中）父愛毅力照顧車禍兒子當選模範父親，市府秘書長溫代欣（右）和大溪區長徐景揚（左）表揚。圖／大溪區公所提供
大溪仁義里模範父親秦登邦（中）父愛毅力照顧車禍兒子當選模範父親，市府秘書長溫代欣（右）和大溪區長徐景揚（左）表揚。圖／大溪區公所提供

桃園市大溪、龍潭區今天分別舉辦模範父親表揚活動，大溪區今年選出模範父親29人、龍潭區選出模範父親33人接受表揚，大溪仁善里百歲人瑞童長華當選最年長模範父親，仁義里秦登邦照顧車禍受傷的兒子，在漫長復健過程展現無比的父愛毅力當選模範父親，市府秘書長溫代欣說，透過模範父親表揚，向無私無我奉獻的父親表達敬意。

一年一度88父親節前，大溪區模範父親拉揚由仁善社區發展協會帶來現代舞、古典舞表演拉開序幕，今年各里及原住民族協進會推薦選出29位模範父親，龍潭區各里推薦選出33位模範父親接受溫代欣和區長、議員見證表揚，許多模範父親子女獻花祝賀。

大溪仁義里模範父親秦登邦8年來為照顧車禍受傷的兒子，在漫長的復健過程中，一直陪伴照顧和鼓勵兒子度過艱辛的復健，展現父愛無比的毅力和信心，讓他兒子從最初失去語言能力如今能夠流暢溝通、自主烹飪和擁有自己的興趣和技能，他認為，經由努力和樂觀精神促成這一切，讓兒子能夠面對挑戰和從中獲得成長，就是最好結果。

大溪仁善里模範父親童長華今年高齡百歲人瑞，當選今年最年長的模範父親，子孫陪伴表揚祝賀，他坐在輪椅老當益壯，接受區長徐景揚頒發禮金、賀匾及鮮花表揚，並肯定童長華童在工作、家庭中以身作則，一生詮釋父愛為子孫楷模。

溫代欣代表市長張善政頒贈「明倫教孝、慈父楷模」獎牌，向今年模範父親表達敬意，他說，每位父親將自己的青春、人生的黃金歲月奉獻給家庭、子女，也讓家庭圓滿幸福，透過模範父親表揚，感謝天下的父親無私付出的情操。

大溪仁善里百歲人瑞童長華（中）當選今年最年長模範父親，子孫獻花祝賀。圖／大溪區公所提供
大溪仁善里百歲人瑞童長華（中）當選今年最年長模範父親，子孫獻花祝賀。圖／大溪區公所提供
大溪仁善里百歲人瑞童長華（右）當選今年最年長模範父親，大溪區長徐景揚（左）表揚。圖／大溪區公所提供
大溪仁善里百歲人瑞童長華（右）當選今年最年長模範父親，大溪區長徐景揚（左）表揚。圖／大溪區公所提供

復健 父親節 車禍

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