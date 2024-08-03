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遇凱米颱風生命力頑強！沙雕作品小腳印、狗爪印都修復 獨留小草

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄沙雕節15座大型沙雕創作未受強颱凱米影響，卻發現有疑似游蕩犬留下狗腳印（中間位置），目前都已修補完成。圖／民眾提供
通霄沙雕節15座大型沙雕創作未受強颱凱米影響，卻發現有疑似游蕩犬留下狗腳印（中間位置），目前都已修補完成。圖／民眾提供

苗栗縣首度舉辦的「通霄沙雕藝術節」吸引遊客人潮，上周面臨凱米颱風的風雨考驗，15座大型沙雕幾乎完好無損，策展單位倒是發現小朋友在沙雕基座留下的一雙小腳印，甚至還有疑似遊蕩犬的狗 爪印，今天還有遊客發現有的沙雕作品還長出小草苗，大感驚奇。

凱米颱風上周侵台，通霄沙雕節也因此一連四天停止開放，場內的大型創作能否通過強颱考驗，成為矚目焦點，但颱風過後巡查現場，場內的大型創作都未出現明顯損傷，包括小朋友的腳印、狗爪印都已修補完成。

今天有遊客在2座大型沙雕創上發現有小草苗冒出頭來，在海沙鹽份重的環境中竟能冒出頭來，覺得十分好奇。

策展人陳坤田表示，大型沙雕使用環保膠固定，活動結束後場內大型沙雕創作都會推平，半年內就會自然分解消失，如有凝結成塊的，也可用挖坑泡水方式加速分解，但還是有不少人質疑他們使用的材料會影響沙灘的生態，不過沙雕上冒出草苗，多數議論聲音就會停止。

他指出，沙雕出現任何小損傷，除非雨勢不停，否則隔天就會修補完成，現在有沙雕冒出小草，只有一、二株，他們是刻意留下不拔掉，也藉以證明沙雕創作不會影響生態環境。過去在外縣市辦沙雕節，甚至還有芋頭苗長出來；但如果發出的草太多，還是會拔除，以免影響遊客觀賞。

通霄沙雕藝術節7月6日登場，將展至9月8日，展期長達65天。

通霄沙雕節15座大型沙雕創作未受強颱凱米影響，但眼尖的遊客發現創作上竟長出小草，感覺很好奇。記者胡蓬生／攝影
通霄沙雕節15座大型沙雕創作未受強颱凱米影響，但眼尖的遊客發現創作上竟長出小草，感覺很好奇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣首度舉辦的「通霄沙雕藝術節」吸引遊客人潮。記者胡蓬生／攝影，
苗栗縣首度舉辦的「通霄沙雕藝術節」吸引遊客人潮。記者胡蓬生／攝影，
苗栗縣首度舉辦的「通霄沙雕藝術節」吸引遊客人潮。記者胡蓬生／攝影，
苗栗縣首度舉辦的「通霄沙雕藝術節」吸引遊客人潮。記者胡蓬生／攝影，

凱米颱風 朋友 沙雕

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