誰拆了指控「高虹安市政擺爛」廣告？竹市府：屋主主動下架

新竹台派青鳥今晨在城隍廟前懸掛大幅指控高虹安「市政擺爛」廣告，卻在3小時內火速被下架，青鳥不滿認為是新竹市府發動「白色恐怖」強拆，新竹市府駁斥此說法，澄清是廣告牆屋主認為廣告內容涉及政治敏感議題才主動下架。

新竹市府都發處代理處長蘇文彬表示，出租廣告牆的張姓屋主主動洽詢都發處使用管理科有關廣告看板拆除事宜，因此市府基於便民服務，由都發處提供民間拆除廠商聯絡方式給屋主，拆除費用也是由屋主直接支付給民間拆除廠商，並非由市府出面主動拆除。

不過台派青鳥指控，現場吊車前來拆除時，拆除工人稱是新竹市府都發處委派前來。市議員楊玲宜痛批市府將這面掛不到24小時的廣告看板「於法無據」地火速下架，只讓人看到民眾黨的白色戒嚴，只許歌頌高虹安、不許評判。她批「我看代理市長邱臣遠果真是駕輕就熟」。

據了解，出租廣告的是該棟民宅的謝姓屋主，以一個月2萬元價格，從8月3日出租至9月2日，並由新竹青鳥召集人林士凱租下，今天上午6時許才懸掛上「高虹安、貪汙、市政擺爛、一事無成」等字眼的白色帆布廣告，但還未過中午就被拆除。

謝姓屋主稱，事前不知情廣告內容，而是由謝姓員工出租給林士凱，是今天早上廣告掛上後，才知道廣告內容涉及政治敏感議題。他說「我們生意人不想得罪任何人，所以決定退還租金跟押金給承租人林先生」立即就廠商去把帆布拆掉，帆布、押金與租金都放在中山停車場，通知承租人領回。