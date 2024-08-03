通霄神社社務所修復工程已啟動 成為「最後一塊拼圖」
苗栗縣的歷史建築陸續推動修復計畫，其中卡關多年的「通霄神社」在排除占住戶爭議後，去年已順利完成規畫設計案的發包作業，今天上午苗栗縣文化觀光局在通霄鎮公所辦理地方說明會；將進一步向中央爭取經費辦理修復工程並活化利用，但因設計拖延多年，現今物價飆升，經費可能都倍增。
此外，南庄鄉田美永和宮整體修復規畫設計案的地方說明會，也將在8月12日舉辦，全案計也需爭取數千萬元辦理修復。
「通霄神社」公告登錄逾20年，神社拜殿及周邊環境、休憩所已先後修繕完成，延宕多年的社務所日式建築在排除占住爭議後，專業人員終於得以進入測繪，展開規畫設計，預計年底前可完成，社務所修繕工程還包括周邊參道， 經費早年估計需3000多萬元，因人工、物料上漲勢必倍增，縣府將向中央爭取經費，完成神社整體修繕的「最後一塊拼圖」。
神社位於通霄虎頭山公園下方，拜殿及周邊環境早年已陸續改善，不時辦理藝文等活動，成為地方的重要觀光亮點，縣府最近舉辦長達65天的通霄沙雕節，吸引遊客並順道參觀神社，今天也有不少遊客或團隊造訪。
苗栗縣文化觀光局指出，另外，南庄鄉田美永和宮2018年登錄歷史建築，也是地方重要信仰中心，建築主體在西元1897年創建、一百多年來歷經3次重建及修建的大規模工程，現有建築主體是1953年重建，修復案將針對建築安全、文化資產價值特性推動，進行完整性的修復設計，8月12日說明會盼使民眾更理解在地歷史建築，也藉以蒐集民眾意見。
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