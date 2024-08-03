風災後...新屋區蚵間百年石滬群急修復 蘇俊賓手繪石滬之美

桃園市新屋區蚵間百年石滬群，現存台灣最美的地質景觀之一，這次凱米颱風過境造成3號石滬破壞缺口，桃園石滬協會技師最近輪流修復至今，副市長蘇俊賓前往關心及手繪石滬地圖紀念，石滬協會理事許立志今天上午表示，石滬不大會壞，最怕人為破壞，3號石滬在海岸最外面，受風浪影響大，人為破壞加上颱風造成缺口，未來一周可修復還原。

新屋區蚵間百年石滬群為台灣罕見保存的石滬群，體現先民的捕魚文化，全盛時期大小石滬40幾座，蚵間保存較完整的9座石滬，在桃園石滬協會相繼完成修復，被桃園市政府登錄「文化景觀」，亦被文化部登錄「桃園石滬修造技術保存者」認證殊榮，這次凱米颱風在新屋出海，卻造成3號石滬破壞缺口，技師進行修復至今。

3號石滬破壞缺口修復過程，蘇俊賓獲悉前往關心，並在石滬協會成員陪同下海搬石頭，體驗修復石滬的辛苦，他見證石滬景觀之美，發現 9座石滬各有自己的可愛名字，他親手繪製石滬地圖，幫助大家認識石滬，他說，這次協會回報僅有3號石滬一小部分破口，會員修復石滬的實力備受肯定，先人就地取材及祖先流傳的三角砧工法搭建這海上長城的智慧，讓這座「海上長城」在風雨中傳承百年，非常值得保存。

許立志表示，石滬其實不大會壞，每顆石頭靠得很緊，徒手是拔不出來，最怕石頭被人搬動破壞，自石滬相繼修復後，石滬裡面許多縫隙，像是螺、蝦子很多生物回來，民眾為抓蝦子，甚至許多外籍移工到此露營烤肉，鬆動石滬石頭，他曾好幾次與外籍移工發生口角，因看到石滬被破壞，覺得非常不捨，這次3號石滬破壞缺口，是被人為鬆動破壞、剛好凱米颱風帶來破壞。