青鳥氣炸 城隍廟旁掛布條控高虹安「市政擺爛」卻被拆

新竹城隍廟前廣場今天突然出現一則醒目廣告，白色布條上寫著「高虹安、貪汙、市政擺爛、一事無成」等字眼，但不到3小時就隨即被拆除，讓出資掛廣告布條的「新竹台派青鳥」們氣炸，譴責強拆廣告的行為猶如「白色恐怖」，更指控是新竹市府都發處所為。

新竹市府否認是都發處主動強制拆除廣告。市府回應，有關民眾關心城隍廟前廣告看板一事，廣告牆屋主事前並不知悉廣告內容，今早刊登後發現是政治敏感議題，已退還租金跟押金給承租人，並主動下架該廣告看板。

據了解，今天上午廣告布條懸掛上牆面後，便不斷有民眾向警方、市府檢舉，且因廣告內容少見，引起不少路過民眾側目，還有人圍觀拿手機拍攝。

罷免高虹安團體公開表示，廣告布條是新竹的台派青鳥們「發出的怒吼」，集資以帆布廣告刊登，更強調這次看板活動的籌備和募集「一切皆與任何政黨都毫無關係」，而是由一群不滿高虹安施政表現的新竹老市民們、支持台派理念、支持青鳥行動理念，以及不管是何時發生的貪腐事件都明確拒絕的新竹在地市民們所自主發起、自主籌備的。

罷免高虹安團體更指出，近期正在尋求與新竹在地的台派店家們的合作，作為實體連署站或收件點，罷免高虹安的志工也正在緊鑼密鼓的籌備中。罷免高虹安團體還不忘向支持高虹安的「關埔空橋群」隔空嗆聲「我們不會和關埔空橋群一樣，哪怕市長已經確定貪汙審判了還持續支持」。

不過廣告懸掛上牆面不到3小時就被強制拆除，讓在場圍觀的新竹青鳥們十分錯愕，甚至感到憤怒。罷免團體也指控「邱臣遠身為代理市長真的成為了高虹安前市長的提線人偶」，要求新竹市府針對強拆出面給說法。