桃學校蔬果農藥殘留合格率降低 蘇俊賓揭1關鍵把關食安

農糧署抽查午餐蔬果農藥殘留合格率，去年六都以新北市合格率100%最高，桃園市93.3%墊底，且比往年低。桃園市副市長蘇俊賓認為關鍵在於「抽檢原則與標準」，桃園去年針對農糧署標注為高風險、曾稽查超標的蔬果加強稽查，致合格率不太好看，但也藉此揪出不適合的外縣市供應商，透過源頭管理，真正確保學童食的安全。

經統計，桃園學童營養午餐食材生鮮蔬果農藥殘留檢測合格率，2020年起至2023年分別為96.07％、97.4％、95.2％、93.3％。市府透過檢測發現2021至2023年這3年檢驗農藥殘留不合格食材皆源自外縣市，依農藥管理法移農產品生產地縣市府處罰。

從六都數字來看，桃園市去年營養午餐蔬果農藥殘留檢測合格率93.3％，為六都最低。蘇俊賓今天在臉書發文說明，提到各縣市每年稽查檢驗能量約200個，每縣市抽檢原則與標準做法不一，桃園從去年開始針對高風險、有超標紀錄的蔬果項目稽查。

蘇俊賓說，桃園市政府去年將抽驗能量集中在豆薯、青江菜、小松菜、甘藍、大白菜、馬鈴薯、牛蒡、甜椒、白蘿蔔、油菜等項目，「在這樣子的作為之下，我們的確找到了一些不適合的蔬菜通路」，同時落實了記點汰除機制，剔除不合格的供應商。

「每個縣市抽樣的做法不同，成果也不同。」蘇俊賓說，其他縣市有的是普遍抽樣或是抽測有機蔬菜，桃園市去年是加強抽檢有風險的蔬果項目之後，找到了潛在的問題；他認同農糧署建議，將稽查能量放在高風險項目，進而強化食材通路管理。

桃園市農業局也說明，營養午餐食材抽驗項目無論是三章一Q的蔬果或進口食材皆有抽驗，2022、2023年22件不合格食材皆源自外縣市或進口產品，其中有12件為農業局列管的高風險作物。今年已編列經費增加抽驗量能，加強為桃園學童健康把關。

此外，桃園市農業局也在今年起編列預算增加採購桃園市在地特色食材，像是黑豬肉、綠竹筍、茭白筍、蓮藕、韭菜、地瓜，讓學童在營養午餐時能多加食用桃園在地優質安全食材，達到地產地消，減少食物里程。