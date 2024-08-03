招商失利 桃園農博轉型環教園區冷清

2019年桃園農業博覽會風光一時，並留下8棟館舍轉型為環境教育園區，但審計單位發現，市府2022年曾辦促參ROT招商無果後就未再招商，環保局回應，正檢討招商內容，將採重點場館營運模式。曾辦台中花博的后里森林公園也有類似困境，但園區內的永續建築「四口之家」，已先委外經營，主打環境教育體驗。

桃園農博當年為期40天累計194萬人次入園，活動結束後，園區交環保局規畫營運。桃園市審計處發現，環保局2022年12月曾公告招商無人申請，原預計去年下半年再招商，卻未再辦理，去年持續投入經費委外辦理「碳索生活館」環境教育推廣等，但環教課程參與人數不到100人，都有待改善。

「建議市府及公所將大型活動，移到園區內舉行。」新屋區下埔里長黃量煌認為，環教園區雖離市區較遠，不過里上長者多，到市區相對不方便，加上園區腹地大，很適合辦活動，希望市府再加大力度盡量活化，尤其要有特色館舍，打出知名度才能吸引遊客。

桃園市環保局回應，為有效利用新屋農博園區空間與活化土地，在第1次公告招商無申請人後，持續蒐集潛在投資人意見，並調整招商方向及條件，要求廠商保留一定的環教設施，朝休閒元素方向促參招商。環教課程內容則將優化，也將引導預約參訪園區的民眾能參與課程。

曾舉辦台中花博及台灣燈會2大盛會的后里森林公園，台中市建設局評估規畫採BOT方式，引進民間經營招商，園區內可興建商業設施，今年3月因無人投標而流標；建設局表示，廠商尚在評估市場環境，仍在觀望中。台中市議員邱愛珊建議，市府招商能整體規畫，廠商若規畫完善可築巢引鳳，吸引更多外地遊客造訪。

台中市建設局指出，后里森林公園內的「四口之家」，屬於預製稻稈填充泥土粉光牆的木構永續建築，目前已委託「阿發創玩工作室」經營，策畫SDGs引導工作坊、兒童永續發展主題營隊等活動。