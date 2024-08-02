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苗栗苑裡斷電後恢復供電 不料多戶家中電器卻「掛了」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮山柑里一帶昨晚6點左右突然停電，不料恢復供電後，不少用戶家中的冷氣、冰箱、電熱水器等設備紛紛受損無法使用，今天台電派員逐戶查看。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮山柑里一帶昨晚6點左右突然停電，不料恢復供電後，不少用戶家中的冷氣、冰箱、電熱水器等設備紛紛受損無法使用，今天台電派員逐戶查看。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮山柑里一帶昨天傍晚6點左右突然停電，議員陳品安接獲民眾通報後，聯絡台電前往修復，不料復電後，不少用戶家中的冷氣冰箱、電熱水器等設備紛紛受損無法使用，估計超過20戶都有這種狀況，其中還有一家工廠4座機台受損，她與台電人員今天前往會勘了解，台電並記錄各戶電器受損情況；台電苗栗區營業處表示，供電事故原因仍待調查釐清。

陳品安表示，上午她和代表會副主席林俊廷、台電人員到民眾家會勘，發現這次停電事故影響山柑里8鄰、9鄰住戶居多，復電後都有電器受損情況，包括冷氣、冰箱、熱水器、電腦、馬達等電器設備損壞，受影響住戶目前初估超過20戶，台電苗栗區處也協助調派人力支援檢測，如果原因是因台電供電造成，相關電器損失將協助用戶統整與台電協商。

出狀況的一些用電戶紛紛反映家中電器受損情況，工廠業者說6月也曾發生，台電檢測說是小動物造成，但這次也沒看見有遭電擊的小動物；台電人員逐一訪查當地用電戶，初步檢測用電端的電力供應設施，但一時無法確定原因。

台電苗栗區營業處表示，昨晚6點左右當地供電線路的電力開關突然跳脫，修復重新供電後，就有用戶反映家中電器受損，主要以冷氣、冰箱、電熱水器數量居多，但目前還無法釐清供電事故原因；當地除了人不在家的用戶，到下午共查訪記錄19戶電器損壞情況，原因出在用戶家裡的內部電力線路設備，還是台電供電的外線，仍需調查釐清。

銅鑼鄉中平村2月間也曾發生多戶民宅電器毀損案，電器受損的民宅周邊供電線路上的變壓器發出爆炸聲響，居民將矛頭指向台電並要求賠償。

苗栗縣苑裡鎮山柑里一帶昨晚6點左右突然停電，不料恢復供電後，不少用戶家中的冷氣、冰箱、電熱水器等設備紛紛受損無法使用，今天台電派員逐戶查看。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮山柑里一帶昨晚6點左右突然停電，不料恢復供電後，不少用戶家中的冷氣、冰箱、電熱水器等設備紛紛受損無法使用，今天台電派員逐戶查看。圖／民眾提供

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