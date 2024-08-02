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推動罷免高虹安 發起人：城隍祭旁設反貪污看板

中央社／ 新竹市2日電

「罷免高虹安：風城安心上路」行動發起人今天指出，竹塹中元城隍祭明天舉行，將在城隍廟附近架設反貪污看板，並表達遭停職的新竹市長高虹安不適任等聲音。

近日有民眾在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，發起人今天告訴中央社記者，竹塹城隍中元祭明天舉行，明天將在城隍廟附近選定廣告看板，貼上「拒絕貪污的市長」等字樣，表達高虹安不適任市長職務等。

他表示，無論是路過的旅客或市民都可以拍下此看板，並在社群平台上打卡，讓更多人知道新竹人堅決反對貪污的市長，而這次活動主要由新竹在地市民發起，目的是將「反貪污」的聲音傳達到台灣各角落。

他指出，此次行動將持續招募志工，過程沒有任何政黨介入，也沒有財團支持，因此志工招募作業嚴格審核，各地民眾都可參與。

貪污 高虹安

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