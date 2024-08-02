竹市前5月交通事故死亡數增 市府推人車改善作為

交通部公布1至5月交通事故資料，其中30日死亡人數、行人死亡等都是新竹市增加最多。新竹市府指出，已推動包含中斷號誌連鎖、設阻柱等作為，避免車速過快與民眾任意穿越等。

交通部今天公布最新交通事故資料，在1至5月各縣市道安表現與去年同期相比，在30日死亡人數部分，增加最多的是新竹市10人，行人死亡增加最多的是新竹市10人，高齡死亡人數增加最多的是新竹市8人。

對此，新竹市政府今天提供新聞資料指出，今年1至3月底市內交通死亡事故有增加趨勢，共有11件交通死亡事故，經分析以高齡者在清晨或夜間且違規穿越道路者為多。

竹市府表示，交通處與警察局分析事故原因並邀道安委員現勘、研提10項策進作為，也召開2次道安會議，於4月初改善後，竹市4月交通死亡事故為0件，另統計今年4至7月竹市交通死亡事故發生4件，較去年同期11件明顯降低。

因應肇事原因，竹市府指出，已提出改善措施，包含在速較快的省道及高齡者清晨運動的學校、公園等處所將延長號誌運作時間；此外為避免車速過快，在離峰時段也會中斷號誌連鎖；同時針對行人易違規穿越道路地點設立雙阻柱，避免民眾任意穿越。

竹市府表示，執法方面，警察局已在行人事故熱點提高見警率，提醒駕駛人應禮讓行人；宣導方面，也利用事故影片，以實例向長輩宣導交通安全觀念，也利用各宣導場合發放反光運動帽給高齡者，提高長輩出門在外的可視性。