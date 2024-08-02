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學校營養午餐農藥殘留合格率六都墊底 桃園市府回應了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
農糧署公布桃園營養午餐蔬果農藥殘留六都墊底，教育局承諾加強把關。本報資料照片
農糧署公布桃園營養午餐蔬果農藥殘留六都墊底，教育局承諾加強把關。本報資料照片

食安問題人人重視！農業部農糧署統計六都學校營養午餐蔬果農藥殘留情況，桃園去年抽檢200件有14件未過關，合格率93.3%，六都倒數第一；對此，桃園市教育局表示已加強抽驗頻率，今年截至6月已抽查109樣蔬果，今年合格率已微幅提升到94.5%，副市長蘇俊賓則說市府已在研擬改善方法，設法從源頭杜絕農藥殘留情事。

「做法不同，結果自然不同。」蘇俊賓表示，桃園抽檢的蔬果項目除了農糧署標註易殘留農藥的高風險蔬果，還有市府曾經稽查到農藥殘留不合格的品項，項目種類多，發現不合格的機會自然跟著提升，過去桃園檢查項目還沒有那麼多的時候，合格率也曾高達98%，若要以數據比較，建議農糧署訂出統一標準，讓各縣市有所依循。

教育局表示，關於蔬果農藥殘留一事，教育局與農業局除了抽驗，也有宣傳輔導農民正確用藥，近2年不合格食材均來自外縣市。為了避免食安問題，教育局也要求各校在選擇食材時，以桃園在地農特產為優先，盡量減少從外縣市採購機會。

教育局副局長賴銀奎表示，稽查食材有無農藥殘留的方式有很多種，除了團膳業者，也會從團膳上游的洗切廠或農戶採樣檢測，若發現有農藥殘留，會要求校方或團膳業者立即停用，以避免問題食材進入午餐。不過，抽檢農藥需要時間，往往檢驗結果出爐，食材已經做成菜品吃下肚，有考慮調整抽檢機制，與農業局合作，加強稽查有提供食材給學校的農戶，確保蔬果在供應源頭就無農藥超標。

另外，如果團膳業者把關不嚴，農藥殘留持續發生，也將計點列管，達一定次數就不得承攬學校團膳或提供食材。

教育局 農藥殘留 食材

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