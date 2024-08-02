新竹新蛋黃區！光埔二期空照曝光 建商卡位準備蓋大樓

新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區因占地廣大、位於交通要道又鄰近竹科，有望取代關埔重劃區成為新竹下個新核心蛋黃區，新竹市府昨前往工程查核，重劃區已逐漸雛形，未來不僅埔頂路將拓寬寬度一倍，重劃區內也已有眾多建商卡位準備蓋豪宅大樓，地方瘋傳開價每坪已破百萬元。

新竹市代理市長邱臣遠表示，光埔二期自辦市地重劃區面積廣達97公頃，是新竹市歷年來最大規模的土地開發案件，比關埔重劃區的59公頃面積還要大，不過整體重劃區工程主要是由民間自行發包施作，市府以公共安全與市民利益為原則監管。

工程施工查核小組昨天前往工程查核，目前重劃區內公共設施工程進度已達60%。新竹市府表示，市府將依法監督推動重劃工程的進行，盡量減少開發過程中對周邊環境的衝擊，為建設更美好的城市而努力。

竹市府地政處長何憲棋指出，重劃工程施作涉及道路、排水、污水、維生管線，滯洪池和公園景觀等多項公共設施，目前從空照可見到重劃區內新闢道路路型已大致完成，除了今年初已通車的慈濟路、關新路延伸段外，慈祥路延伸至埔頂路段也預計10月前提前通車。

地政處表示，除了慈祥路延伸段將通車，預計埔頂路與關東路拓寬、台鐵內灣線下方平面道路及光復路一段30巷等多條計畫道路新建及既有道路改善都將陸續完成。