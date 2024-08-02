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客家「總舖師」美食再現 竹縣4場辦桌文化今首登場

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
此次活動邀請社區職業達人總舖師，親自教導參與者學習刀工、擺盤及客家烹飪文化，傳承發揚社區產業，也延續這份美食文化香味。圖／新竹縣政府提供
此次活動邀請社區職業達人總舖師，親自教導參與者學習刀工、擺盤及客家烹飪文化，傳承發揚社區產業，也延續這份美食文化香味。圖／新竹縣政府提供

為推廣新竹縣深厚的客家文化資產並促進世代交流，新竹縣政府社會處規畫高齡智慧傳承活動，結合紅十字會及橫山鄉沙坑社區發展協會，8月起至9月將辦理4場次傳統客家「總舖師」辦桌美食，首場活動今天在橫山沙坑兒少據點熱鬧登場。

縣長楊文科表示，只要有太陽的地方就有客家人，並以「我是客家人，我驕傲」，展現對客家文化的認同，縣府積極推動客語復振及客家文化傳承發揚，此次活動結合在地客家辦桌文化，讓傳統文化及高齡智慧傳承，不僅導入專業團隊，傳遞文化交流，促進社會參與，也讓長者邁向樂活、幸福的老化。

社會處表示，因應台灣超高齡社會來臨，今年特別規畫以「不老長健」與「青銀共融」為老人福利創新服務的推動主軸，感謝台灣集中保管結算所公司贊助60萬元，結合學界、青年學生、民間單位及照顧關懷據點等，辦理講座、青銀共融活動、運用社區高齡者智慧及經驗方案。

客家辦桌文化共4場次，分別於橫山沙坑兒少據點、橫山田寮社區、橫山福興社區、芎林兒少據點辦理。橫山鄉沙坑地區曾是社區辦桌文化的重鎮，全盛時期有超過三十家的總舖師，傳承客家特有的四炆四炒，但隨著辦桌需求減少，這項技術漸漸式微。

此次活動邀請社區職業達人總舖師，親自教導參與者學習刀工、擺盤及客家烹飪文化，不僅傳承發揚社區產業，也延續這份美食文化香味。

首場「總舖師」辦桌美食活動，今天在橫山沙坑兒少據點熱鬧登場。圖／新竹縣政府提供
首場「總舖師」辦桌美食活動，今天在橫山沙坑兒少據點熱鬧登場。圖／新竹縣政府提供

客家人 客家文化 辦桌

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