農博後轉型人潮冷 桃園新屋環教園區招商無果持續檢討

桃園市新屋區環境教育園區為桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後留下8棟館舍，但因場地偏遠遊客少，桃園市環保局為活化園區，2022年上網促參ROT招商作業，不過招商無果後未再招商，遭桃園市審計處要求改善。桃園市環保局表示，現階段採重點場館營運方式，目前正檢討招商條件及內容。

農博約40天活動，創下194萬人次入園，活動結束後將面積約8.4萬平方公尺園區內8棟館舍，與光電廊道、草地劇場、露營區、太陽能生命樹、景觀生態池等戶外休憩設施與綠能藝術裝置，交由環保局規畫營運，並轉型為環境教育園區。

不過審計處發現，環保局為活化園區以促進民間參與公共建設方式引入民間資源，經前年12月公告招商無人申請，去年持續投入經費委外辦理碳索生活展區環境教育推廣及營運管理計畫，同時調整招商方向後，原預計去年下半年再招商，卻未再辦理。

環保局回應，為有效利用新屋農博園區空間與活化土地，達到永續經營、促進地方產業發展目的，第1次公告招商無申請人，故持續蒐集潛在投資人意見，並對於招商方向及條件調整，要求廠商保留一定的環教設施，並朝休閒元素方向促參招商。

審計報告也提到，去年探索生活館委外辦理環境教育課程參與人數均未達100人次，相較桃園其他場館活動參與人數有約10倍之差，需改善加強。