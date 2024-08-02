竹市砸2.5億翻新田徑場 大棚架漏水如瀑布 躲雨變淋雨

新竹市政府近年斥資2.5億元拆除原市立體育場圍牆、翻新改造田徑場，並串聯市民廣場、打造大棚架，工程2020年完工。但近日一場大雨，田徑場旁大棚架卻漏水，有躲雨民眾，卻反遭如「瀑布」般的水淋得滿身濕。新竹市教育處回應，初判為排水管道阻塞，正研議改採明溝方式排水。

新竹市立田徑場翻新串聯市民廣場項目包括拆除過去阻礙路線的觀眾台、體育場跑道全面更新，夜間矗立4根高桅燈柱照明，並新增大棚架讓民眾可在此遮陽避雨，跳舞、打太極拳等。

不過日前傍晚新竹市下起大雨，市議員黃文政接獲陳情，有民眾反映在田徑場運動，因為突然下雨趕緊躲進大棚架避雨，孰料大棚架漏水嚴重，反而被淋得滿身濕，讓人直呼「荒謬」。

黃文政認為，大棚架近年才剛完成，卻疑似損壞導致漏水，已經要求市府了解漏水的原因、盡速修復，還給市民能遮陽避雨的舒適大棚架。

新竹市教育處指出，體育場獲報後隨即了解狀況，初步判斷為排水管道阻塞所致。先前體育場多次疏通排水管道，但是暗管仍然會發生樹葉阻塞情事。正研議改採明溝方式排水，以利排水疏通。