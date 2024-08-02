聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園垃圾妥善處理率 審計處促改善

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市欣榮焚化爐使用多年，這次整改至今還有一個爐沒完成，連帶影響垃圾清運後面的處理流程。記者翁唯真／攝影
桃園市欣榮焚化爐使用多年，這次整改至今還有一個爐沒完成，連帶影響垃圾清運後面的處理流程。記者翁唯真／攝影

桃園市人口成長，垃圾量居高不下，審計處最新決算報告點出，桃市垃圾焚化廠設備老舊，導致廢棄物量能不足，妥善處理率六都之末，垃圾暫置掩埋場招致衛生、火災風險。市府回應， 欣榮焚化爐預計9月整改完成，連同生質能中心每日處理1900噸垃圾，足以處理桃園每日1300噸垃圾量。

審計處報告指出，桃園市一般廢棄物產生量隨人口增加，從2019年120萬餘噸增至2023年128萬餘噸，超過原有欣榮焚化廠處理量能，市府雖也建置生質能中心，但營運期程落後，原訂2021年10月營運，直到2023年底才取得使用執照、試營運，大量垃圾去化不及得暫置掩埋場或送外縣市。

審計處並統計，桃園市垃圾採衛生掩埋達9萬4323公噸，暫置於掩埋場與垃圾轉運站也達7萬8591公噸，不僅影響環境衛生，也有違推動掩埋場轉型環保政策，更衍生火災及海洋汙染等潛勢風險。

議員徐玉樹認為，垃圾去化是先進城市的發展指標之一，龍潭的店子湖掩埋場因為長期垃圾焚化量能不足，現在堆滿垃圾，市府應積極透過縣市平台協調互惠，讓掩埋場垃圾「只出不進」。

議員李宗豪也表示，欣榮焚化爐整改進度不如預期，生質能中心現階段也僅能處理500噸垃圾，長遠來看，政府應提出更多垃圾減量對策，或協調民間焚化爐業者收受桃園家戶垃圾，加速去化。

據了解，欣榮焚化爐整改、生質能中心原本都預計在前市府時期、2021年分別簽約與完成興建，但協調問題繁多被延宕，2處焚化廠都直到2023年3月才簽訂新約、試營運，影響垃圾處理量能。

環保局指出，坐落在觀音的生質能中心每日最高可處理600噸垃圾，欣榮2座焚化爐其中1座已完成整改，另1座9月底也可以完成，屆時連同生質能中心合計每日可以處理1900噸的垃圾，足以處理桃園市一天1300噸垃圾，同時加速去化龍潭、楊梅、觀音垃圾掩場的垃圾。

廢棄物 桃園 海洋汙染 焚化爐 環保局

延伸閱讀

中部首座！嘉市綠能永續循環園區啟用 減少砂石採集廢棄物

下午4點至6點最多人酒駕！桃市酒駕率較同期下降3成5

桃園逢焚化爐整改…垃圾妥善處理率降低 審計促改善

又是小動物！桃園龍潭2631戶突停電被罵翻 里長「電話接到手軟」

相關新聞

桃園垃圾妥善處理率 審計處促改善

桃園市人口成長，垃圾量居高不下，審計處最新決算報告點出，桃市垃圾焚化廠設備老舊，導致廢棄物量能不足，妥善處理率六都之末，...

竹市砸2.5億翻新田徑場 大棚架漏水如瀑布 躲雨變淋雨

新竹市政府近年斥資2.5億元拆除原市立體育場圍牆、翻新改造田徑場，並串聯市民廣場、打造大棚架，工程2020年完工。但近日...

廣角鏡／培育人才 竹縣與台科大簽MOU

人才培育向下扎根，新竹縣長楊文科昨天與國立台灣科技大學校長顏家鈺簽訂合作備忘錄，雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業...

苗縣府盼創造多贏 大桃坪土資場有條件通過

苗栗縣大桃坪土石資源場開發案昨天在非都市土地開發審議大會獲有條件通過同意申請，場外則有自救會陳情抗議衝擊觀光、汙染環境，...

接軌國際 竹市113學年起新增26位外籍教師、增幅近6成

為提升學生外語能力及擴增英語運用經驗，新竹市政府今年申請教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫，並獲教育部於6月底核予26名...

舊城再生基地轉型竹市住宅都更辦公室 單一窗口更便民

新竹市大同路老字號「新陶芳餐館」透過都市計畫變更回饋，捐贈新竹市政府作為舊城再生基地，為加強便民服務，市府升級轉型成立「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。