桃園垃圾妥善處理率 審計處促改善

桃園市人口成長，垃圾量居高不下，審計處最新決算報告點出，桃市垃圾焚化廠設備老舊，導致廢棄物量能不足，妥善處理率六都之末，垃圾暫置掩埋場招致衛生、火災風險。市府回應， 欣榮焚化爐預計9月整改完成，連同生質能中心每日處理1900噸垃圾，足以處理桃園每日1300噸垃圾量。

審計處報告指出，桃園市一般廢棄物產生量隨人口增加，從2019年120萬餘噸增至2023年128萬餘噸，超過原有欣榮焚化廠處理量能，市府雖也建置生質能中心，但營運期程落後，原訂2021年10月營運，直到2023年底才取得使用執照、試營運，大量垃圾去化不及得暫置掩埋場或送外縣市。

審計處並統計，桃園市垃圾採衛生掩埋達9萬4323公噸，暫置於掩埋場與垃圾轉運站也達7萬8591公噸，不僅影響環境衛生，也有違推動掩埋場轉型環保政策，更衍生火災及海洋汙染等潛勢風險。

議員徐玉樹認為，垃圾去化是先進城市的發展指標之一，龍潭的店子湖掩埋場因為長期垃圾焚化量能不足，現在堆滿垃圾，市府應積極透過縣市平台協調互惠，讓掩埋場垃圾「只出不進」。

議員李宗豪也表示，欣榮焚化爐整改進度不如預期，生質能中心現階段也僅能處理500噸垃圾，長遠來看，政府應提出更多垃圾減量對策，或協調民間焚化爐業者收受桃園家戶垃圾，加速去化。

據了解，欣榮焚化爐整改、生質能中心原本都預計在前市府時期、2021年分別簽約與完成興建，但協調問題繁多被延宕，2處焚化廠都直到2023年3月才簽訂新約、試營運，影響垃圾處理量能。

環保局指出，坐落在觀音的生質能中心每日最高可處理600噸垃圾，欣榮2座焚化爐其中1座已完成整改，另1座9月底也可以完成，屆時連同生質能中心合計每日可以處理1900噸的垃圾，足以處理桃園市一天1300噸垃圾，同時加速去化龍潭、楊梅、觀音垃圾掩場的垃圾。