接軌國際 竹市113學年起新增26位外籍教師、增幅近6成

為提升學生外語能力及擴增英語運用經驗，新竹市政府今年申請教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫，並獲教育部於6月底核予26名部聘外師，自113學年度起，外師數量將自原本的46人增加到72人，增加幅度近6成，提升學生口說能力，具備與世界接軌素養。

新竹市教育處指出，為提升市聘外師權益、留住優秀外師人才，今年特地修正契約，調增市聘外師薪資，提升外師整體工作條件，使外師能安心發揮更大力量，幫助學校英語及雙語的教學。此外，同步增加外師於學校現場辦理活動場次、營隊及特色課程，讓學童因校校有外師政策進而增進英語學習成效。

新竹市教育處表示，113學年度市聘外師多數仍持續續聘，故不影響8月底開學學生的學習權益，另為提供外師專業服務，穩定英語教學品質，教育處以更嚴謹的作業流程進行招聘作業，亦將部聘外師納入專業機構服務範圍，且招聘時程與過去並無太大差異。