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接軌國際 竹市113學年起新增26位外籍教師、增幅近6成

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為提升學生外語能力及擴增英語運用經驗，新竹市政府今年申請教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫，並獲教育部於6月底核予26名部聘外師。圖／新竹市政府提供
為提升學生外語能力及擴增英語運用經驗，新竹市政府今年申請教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫，並獲教育部於6月底核予26名部聘外師。圖／新竹市政府提供

為提升學生外語能力及擴增英語運用經驗，新竹市政府今年申請教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫，並獲教育部於6月底核予26名部聘外師，自113學年度起，外師數量將自原本的46人增加到72人，增加幅度近6成，提升學生口說能力，具備與世界接軌素養。

新竹市教育處指出，為提升市聘外師權益、留住優秀外師人才，今年特地修正契約，調增市聘外師薪資，提升外師整體工作條件，使外師能安心發揮更大力量，幫助學校英語及雙語的教學。此外，同步增加外師於學校現場辦理活動場次、營隊及特色課程，讓學童因校校有外師政策進而增進英語學習成效。

新竹市教育處表示，113學年度市聘外師多數仍持續續聘，故不影響8月底開學學生的學習權益，另為提供外師專業服務，穩定英語教學品質，教育處以更嚴謹的作業流程進行招聘作業，亦將部聘外師納入專業機構服務範圍，且招聘時程與過去並無太大差異。

教育處說明，教育處積極推動雙語教育、國際教育，自113學年度起將有72位外師服務於各國中小，經教育處與學校多次討論調增外師聘僱條件及培養學生英語口說能力、研發在地特色課程等，發揮外師最大教學量能，積極落實新竹好學精神。

新竹市各國中、小自113學年度起，外師數量將自原本的46人增加到72人，增加幅度近6成。圖／新竹市政府提供
新竹市各國中、小自113學年度起，外師數量將自原本的46人增加到72人，增加幅度近6成。圖／新竹市政府提供

升學 教育部 新竹 英語 雙語教育

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