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舊城再生基地轉型竹市住宅都更辦公室 單一窗口更便民
新竹市大同路老字號「新陶芳餐館」透過都市計畫變更回饋，捐贈新竹市政府作為舊城再生基地，為加強便民服務，市府升級轉型成立「新竹市住宅及都市更新辦公室」，辦公室啟用後將協助辦理住宅補貼、包租代管及都市更新輔導等相關便民服務，並優先推動住宅及都市更新政策，建立民眾申請及溝通單一窗口機制。
代理市長邱臣遠指出，新竹市坐擁科學園區，外移人口眾多，人口成長居高不下，多集中於市中心外圍關埔重劃區及其他民間自辦市地重劃區等，但舊市區受限屋齡老舊和巷道狹窄等情形，重建或改建過程，衍生許多舊市區內部問題外部化。
為活化舊市區、減少人口成長造成的環境衝擊，國家政策鼓勵加速推動都市更新，但都發處目前僅有一科辦理全市都市更新業務，為加強便民輔導服務以及都市更新、住宅補貼、包租代管等相關業務的執行效率，市府決議成立「住宅及都市更新辦公室」，將此空間轉化為便民服務據點。
新竹市都發處表示，30年以上的危老建築，依請照數統計約有1萬件，有些老舊社區也想要推動都更，但礙於重建條件不佳，即使住戶有高度意願，仍無都更事業機構願意投入整合重建，市府為兼顧社會公平正義精神、符合公眾利益使用，並配合中央推動多元居住政策，需要一處便民洽公的公眾空間，故將此空間轉化為便民服務據點。
都發處說明，期盼透過「住宅及都市更新辦公室」提升行政協調效率，除了協助民眾辦理竹市住宅補貼、包租代管相關便民服務外，未來將針對都市更新政策推動公辦都市更新，建立民眾溝通窗口，透過市府把關讓民眾安心並了解住宅政策，保障市民基本居住權利，發揮最大效益。
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