民眾走路頭撞十八尖山佈告欄屋簷濺血縫3針 市府今拆除

新竹有民眾前天到十八尖山健行，經過自來水公司停車場旁佈告欄時，疑因高度太低，直接撞上佈告欄屋簷斜角，當場濺血且送醫縫了3針，市議員曾資程接獲陳情，也認為佈告欄的高度確實較低，呼籲市府城銷處進行改善及調整，以免再有民眾因此受傷。新竹市政府表示，今天已請廠商直接將屋簷拆除，保留平面佈告欄，避免相同情事再次發生。

曾資程指出，有市民向他陳情，前天中午過後，把車子停在自來水公司旁的停車場，接著從旁邊涼亭走出停車場，結果因佈告欄屋簷斜角太矮，導致他直接撞上斜尖角，當場頭破血流，送醫縫了3針。

曾資程表示，該佈告欄涼亭的屋簷約150至155公分，且橫跨在人行道上，因紐澤西護欄缺口行人動線，稍不小心就會撞到屋簷受傷。除佈告欄的設置地點不適當，高度也易使人受傷，他已建議城銷處移除或遷移到適當地點，否則恐再有人受傷。