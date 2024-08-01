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每年10萬人次參與 靈鷲山大法會今年引入AI科技
靈鷲山水陸空大法會是桃園市每年宗教文化盛事，每年至少有10萬人次參與，今年同樣在桃園巨蛋舉行，8月8日及13日將分別舉辦「關懷街友義剪送愛活動」及「愛心贊普活動」，其中關懷街友義剪送愛活動偕同社會局首次辦理，將提供街友剪髮、簡單擦洗、發送餐盒等服務；另愛心贊普活動將募集白米、食用油捐助慈善團體，化關懷為實際行動。
靈鷲山佛教教團當家常存法師提到，今年水陸空大法會結合科技及法會，首度推出「水陸AI智能小幫手」，為使用者解答法會資訊及生命疑問，可謂佛教法會數位化的里程碑；並改良17噸歐翼車為「心和平號」禪修巴士，打造行動森林禪堂，此外現場也有守護地球寧靜及生態的簽署活動，歡迎各界踴躍參與。
市長張善政表示，靈鷲山水陸空大法會迄今已舉辦31年，其中有28年於桃園辦理，無疑是桃園的福氣，桃園也因而更加平安、幸福；當今社會環境複雜且充滿變化與挑戰，透過8天7夜的法會參與，可以沉澱、洗滌心靈，再以百分之百的能量重返生活，面對各式挑戰。
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