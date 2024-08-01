快訊

桃園社區驚見未爆彈！現場拉封鎖線 軍方急赴現場確認

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每年10萬人次參與 靈鷲山大法會今年引入AI科技

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
靈鷲山第31屆水陸空大法會將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行。記者朱冠諭／攝影
靈鷲山第31屆水陸空大法會將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行。記者朱冠諭／攝影

靈鷲山水陸空大法會桃園市每年宗教文化盛事，每年至少有10萬人次參與，今年同樣在桃園巨蛋舉行，8月8日及13日將分別舉辦「關懷街友義剪送愛活動」及「愛心贊普活動」，其中關懷街友義剪送愛活動偕同社會局首次辦理，將提供街友剪髮、簡單擦洗、發送餐盒等服務；另愛心贊普活動將募集白米、食用油捐助慈善團體，化關懷為實際行動。

靈鷲山佛教教團當家常存法師提到，今年水陸空大法會結合科技及法會，首度推出「水陸AI智能小幫手」，為使用者解答法會資訊及生命疑問，可謂佛教法會數位化的里程碑；並改良17噸歐翼車為「心和平號」禪修巴士，打造行動森林禪堂，此外現場也有守護地球寧靜及生態的簽署活動，歡迎各界踴躍參與。

市長張善政表示，靈鷲山水陸空大法會迄今已舉辦31年，其中有28年於桃園辦理，無疑是桃園的福氣，桃園也因而更加平安、幸福；當今社會環境複雜且充滿變化與挑戰，透過8天7夜的法會參與，可以沉澱、洗滌心靈，再以百分之百的能量重返生活，面對各式挑戰。

靈鷲山第31屆水陸空大法會將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行。記者朱冠諭／攝影
靈鷲山第31屆水陸空大法會將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行。記者朱冠諭／攝影

AI 張善政 桃園 法會 街友

延伸閱讀

自來水設備檢驗 桃園5區12、13日23.4萬戶停水、降壓23小時

桃園5區8月12日起停水「最長23小時」 影響17萬戶

不滿被閃遠光燈….桃園男持空氣槍開數發挨告

桃園逢焚化爐整改…垃圾妥善處理率降低 審計促改善

相關新聞

民眾走路頭撞十八尖山佈告欄屋簷濺血縫3針 市府今拆除

新竹有民眾前天到十八尖山健行，經過自來水公司停車場旁佈告欄時，疑因高度太低，直接撞上佈告欄屋簷斜角，當場濺血且送醫縫了3...

每年10萬人次參與 靈鷲山大法會今年引入AI科技

靈鷲山水陸空大法會是桃園市每年宗教文化盛事，每年至少有10萬人次參與，今年同樣在桃園巨蛋舉行，8月8日及13日將分別舉辦...

貓裏山公園風雨球場菸頭滿地 苗市公所：最高可罰1萬元

苗栗市3000萬元打造的貓裏山公園風雨球場，啟用9個多月，最近發現菸頭滿地，公所特別張貼告示，公園是公告菸場所，查獲可處...

自來水設備檢驗 桃園5區12、13日23.4萬戶停水、降壓23小時

桃園市政府經濟發展局表示，配合台水公司大湳給水廠設備檢驗，桃園5行政區8月12日起停水23小時，因停水總戶數17萬227...

苗栗打擊違法亂倒 縣議專案小組5項決議具體做法

苗栗縣不法傾倒廢土、廢棄物事件頻傳，甚至連民眾、縣議員檢舉都還會遭受到人身安全的威脅，縣議會專案小組今天達成5項決議，擬...

桃園5區8月12日起停水「最長23小時」 影響17萬戶

台水公司將在桃園實施電氣設備檢驗及電力設備安裝工程，12至13日停水、最久23小時，影響龜山、蘆竹、大園、桃園、八德5區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。