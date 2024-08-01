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貓裏山公園風雨球場菸頭滿地 苗市公所：最高可罰1萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏山公園風雨球場啟用不到1年，近來發現菸頭、檳榔汁汙損。圖／民眾提供
苗栗市貓裏山公園風雨球場啟用不到1年，近來發現菸頭、檳榔汁汙損。圖／民眾提供

苗栗市3000萬元打造的貓裏山公園風雨球場，啟用9個多月，最近發現菸頭滿地，公所特別張貼告示，公園是公告菸場所，查獲可處罰1萬元，提醒民眾發揮公德心，不要荷包失血。

貓裏山公園風雨球場，融入苗栗古八景「三台疊翠」獨具特色，去年10月間風光啟用，暑假期間更加熱門，吸引大批球友打球，不過，公所發現籃球場菸頭滿地，還有檳榔汁汙染地板，相當「殺風景」。

公所清不勝清，最近在籃球場張貼禁菸場所，吸菸可依菸害防制法處2000元至1萬元罰，亂吐檳榔汁、渣，依廢棄物清理法，可處1200元至6000元罰鍰。另，民眾發現風雨球場有漏水及螞蟻亂竄狀況，市公所表示工程還在保固期間，將會要求廠商盡快修復，近來持續加強噴藥防治，球場得來不易，呼籲民眾共同愛惜使用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗市貓裏山公園風雨球場啟用不到1年，近來發現菸頭、檳榔汁汙損。圖／民眾提供
苗栗市貓裏山公園風雨球場啟用不到1年，近來發現菸頭、檳榔汁汙損。圖／民眾提供

廢棄物 禁菸 苗栗市

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