自來水設備檢驗 桃園5區12、13日23.4萬戶停水、降壓23小時

桃園市政府經濟發展局表示，配合台水公司大湳給水廠設備檢驗，桃園5行政區8月12日起停水23小時，因停水總戶數17萬2278戶、降壓6.2萬戶，市府已成立應變中心。

經發局指出，這次停水原因台水公司二區處實施電氣設備檢驗，及電力設備安裝工程，8月12日至13日停水因應，最長停水為23小時，停水影響區域包括龜山、蘆竹、大園、桃園、八德5區。局長張誠表示，應變中心規畫在停水範圍設置14處飲用水供水站讓民眾就近取水，供水站確切位置和相關訊息訂停水前一周公布。

台水公司辦理大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程，必須停電檢驗施工的包括大湳淨水場、龜山一、二、三加壓站、林口加壓站，施工期間需啟斷所有高、低壓電氣配電設備，因此停止操作供、配水。

停水從8月12日（周一）上午8時至8月13日上午7時不等，桃園區18里、龜山區12里及八德區16里停水15小時約11.3萬戶，大園區4里停水18小時約3687戶，龜山區17里及蘆竹區7里停水23小時約5.4萬戶；桃園區41里降壓14小時約6.2萬戶。

張誠表示，台水公司停水是依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」辦理，副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序的準則，讓市府掌握進度，並規畫設置14處飲用水供水站。停水前12小時會啟動23口備用水井，民眾有緊急用水需求，將協助供水。台水公司說明，12日周一開始停水，主要是考量讓民眾於周六、日儲水，並利用12日0時至8時用水離峰，補滿龜山及林口2處水池，在工程完成後能盡早進行復水作業，減少停水。