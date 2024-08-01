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苗栗打擊違法亂倒 縣議專案小組5項決議具體做法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會專案小組今天達成5項決議，擬訂具體做法，縣府、警方及18鄉鎮市公所共同打擊不法傾倒廢土、廢棄物。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會專案小組今天達成5項決議，擬訂具體做法，縣府、警方及18鄉鎮市公所共同打擊不法傾倒廢土、廢棄物。圖／陳光軒提供

苗栗縣不法傾倒廢土、廢棄物事件頻傳，甚至連民眾、縣議員檢舉都還會遭受到人身安全的威脅，縣議會專案小組今天達成5項決議，擬訂具體做法，縣府、警方及18鄉鎮市公所共同打擊不法傾倒。

今天專案小組會議由召集人陳光軒主持，研議「打擊苗栗縣違法傾倒各類廢棄物，來源不明土石方之具體作為」，議員曾玟學、邱毓興、廖秀紅、葉忠倫等人出席，及縣府、鄉鎮市公所等相關人員參加，討論達成5項決議。

決議包括請縣府水利處在推動土石方堆置場公辦民營計畫，應尋更適當地點，加強與地方政府及在地居民協調溝通，建立環境政府與民眾三贏目標；縣府環保局對於通報進行稽查案件，應建立複查追蹤及內部查核機制，與郷鎮市公所加強通報連繫，共同打擊不法傾倒廢棄物與來源不明土石方。

環保局、警察局、水利處、工商發展處建立完整橫向溝通與連繫管道，明確要求土石方來源廠商提供完整三聯單，建立裁罰機制，加強清運車輛監管，並以數據分析研議具體打擊不法之作為。

此外，環保局建立民眾檢舉獎勵制度，提供檢舉獎金，警察局針對基層員警執法建立獎勵機制，共同打擊不法；環保局針對各類廢棄物的認定，訂定統一標準與規範，明確通報單位與體系，釐清土地使用類別與管理權責。

苗栗縣議會專案小組今天達成5項決議，擬訂具體做法，縣府、警方及18鄉鎮市公所共同打擊不法傾倒廢土、廢棄物。圖／陳光軒提供
苗栗縣議會專案小組今天達成5項決議，擬訂具體做法，縣府、警方及18鄉鎮市公所共同打擊不法傾倒廢土、廢棄物。圖／陳光軒提供

廢棄物 機制 環保局 苗栗縣

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