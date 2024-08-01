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大桃坪土資場有條件通過…自救會遺憾 苗縣府盼創造多贏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大桃坪土石資源場開發案今天非都大會審議有條件同意申請，自救會到縣府陳情抗議衝擊觀光、汙染環境。記者范榮達／攝影
苗栗縣大桃坪土石資源場開發案今天非都大會審議有條件同意申請，自救會到縣府陳情抗議衝擊觀光、汙染環境。記者范榮達／攝影

苗栗縣大桃坪土石資源場開發案，今天在自救會陳情抗議衝擊觀光、汙染環境之虞聲音中，非都市土地開發審議大會今天有條件通過同意申請，頭屋鄉明德村長謝文達表示遺憾，將持續監督業者落實允諾事項，減少影響地方到最低程度。

縣府指出，大桃坪土資場通過同意申請，第二階段業者3個月內檢具使用地計畫，向縣府申請許可審議通過，再提送內政部國土署協審核發許可，未來將嚴格要求開發單位，達成生態保育、合法管理營建剩餘土石方，及回饋鄉里多贏局面。

大桃坪土資場案，基地在造橋鄉大龍村26公頃多，其中填埋區約12.4公頃，占47.35%，國土保安用地（生態綠地及緩衝綠帶）面積約13.公頃，占49.9%，填埋完成封場後，僅做為造林使用，業者並承租東側約10公頃，做為10年生態補償，今天非都審議大會審查。

地方反大桃坪土資場自救會到縣府陳情抗議，謝文達、大龍村長盧松源，及頭屋鄉民代表會主席涂金臺、縣議員曾玟學等人先後發言反對，他們說，土資場砂石車進出道路在明德水庫北岸道路（縣道126線），縣府正建置環湖自行車，路線有重疊，影響居民遊客安全，且沙塵、廢氣等汙染環境，希望縣府另覓地點，公辦民營土資場，解決廢土問題。

今天大會審議有條件同意大桃坪土資場申請案，業者承諾事項包括填埋完成後僅供造林使用，不會在土地再利用行為； 周一至周五營運，國定假日與連續假期，或大型觀光活動時停止營運。

此外，業者在運輸動線之重要節點，加派管制人員及措施，收容以苗栗縣內營建剩餘土石方，及水庫淤泥為主，提撥一定金額供作鄉里與社區公益活動使用，相關職缺優先聘用居民。

苗栗縣大桃坪土石資源場開發案今天非都大會審議有條件同意申請，自救會到縣府陳情抗議衝擊觀光、汙染環境。記者范榮達／攝影
苗栗縣大桃坪土石資源場開發案今天非都大會審議有條件同意申請，自救會到縣府陳情抗議衝擊觀光、汙染環境。記者范榮達／攝影

水庫 自救會 苗栗縣

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