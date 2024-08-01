桃園5區8月12日起停水「最長23小時」 影響17萬戶

台水公司將在桃園實施電氣設備檢驗及電力設備安裝工程，12至13日停水、最久23小時，影響龜山、蘆竹、大園、桃園、八德5區，總停水約17萬戶；桃園市府說，已成立應變中心因應。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，台灣自來水公司二區處將辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，停電檢驗施工大湳淨水場、龜山一、二、三加壓站、林口加壓站等共5處，施工期間停止操作供、配水。

經發局表示，停水時間預定從12日上午8時起至13日上午7時，最長停水為23小時，影響區域包括龜山、蘆竹、大園、桃園、八德，總停水戶數約17萬戶。

經發局表示，預計桃園區18個里、龜山區12個里及八德區16個里停水15小時、約11.3萬戶；大園區4個里停水18小時、約3687戶；龜山區17個里及蘆竹區7個里停水23小時、約5.4萬戶；桃園區41個里降壓14小時、約6.2萬戶。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，因應此次停水，市府已成立應變中心因應，並規劃於停水範圍設置14處飲用水供水站，以供民眾就近取水，相關訊息訂於停水前1週公布。

張誠說，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，將由桃園市副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序。

張誠也說，預計於停水前12小時啟動23口備用水井，市府消防局也將做好緊急供水準備；已要求台水公司與當地里長確認用水需求，設置飲用水供水站，並請台水公司各服務所延長電話專線服務時間。

台水公司指出，停水時間的考量主要是能讓民眾在週六日進行儲水作業，並利用12日凌晨0時至上午8時的用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後儘早進行復水作業。