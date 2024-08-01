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中壢火車站旁停車場外推影響排水…逢雨必積水 里長盼拆

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢火車站後站的新興路102巷與新興路口，左右各有1家機車停車場，不過為增加車輛停放數輛，2店家分別外推創造空間及設置斜坡，造成原有排水孔消失，導致每逢大雨都會積水。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站後站的新興路102巷與新興路口，左右各有1家機車停車場，不過為增加車輛停放數輛，2店家分別外推創造空間及設置斜坡，造成原有排水孔消失，導致每逢大雨都會積水。記者翁唯真／攝影

桃園中壢火車站後站的新興路102巷與新興路口，左右各有1家機車停車場，不過為增加車輛停放數輛，2店家分別外推創造空間及設置斜坡，造成原有排水孔消失，導致每逢大雨都會積水，當地里長發現覺得相當危險，希望拆除。中壢區公所回應，經會勘確實影響排水，已要求店家改善線正拆除中，後續鑑界是否涉及占用道路才能確認後續要不要裁處。

中壢區東興里長莊英起表示，新興路102巷口轉角有2處停車場，不過停車區域距離馬路相當近，因此讓周邊排水系統並未預留，導致每逢大雨的時候，總是會積淹水，至今有1年時間，開車騎車經過的騎士都會相當危險。

市議員魏筠說，該處時常因為下雨導致路面積水，行人為了避開積水，就必須走到馬路上，進而導致下雨天的後站交通總是險相環生。經會勘發現是新興路102巷兩側店家的外推水泥平台，占用道路側溝，將多數的雨水排水孔封死，一但遇到強降雨而排水不及，才容易造成巷口積水。

魏筠表示，近日已陸續與兩側店家溝通，必須將占用道路側溝的部分拆除，等2戶占用部份拆除後，公所也將著手整治側溝並加強清淤，避免往後下大雨時通往車站積水難行。

中壢公所回應，經查現況新興路106號及新興路100號轉角處遭私設混凝土斜坡道占用影響排水，已請行為人改善目前店家正自行辦理拆除，若未拆除，公所將依規定辦理鑑界後公告拆除，後續會再鑑界是否涉及占用道路才能確認後續要不要裁處。

桃園中壢火車站後站的新興路102巷與新興路口，左右各有1家機車停車場，不過為增加車輛停放數輛，2店家分別外推創造空間及設置斜坡，造成原有排水孔消失，導致每逢大雨都會積水。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站後站的新興路102巷與新興路口，左右各有1家機車停車場，不過為增加車輛停放數輛，2店家分別外推創造空間及設置斜坡，造成原有排水孔消失，導致每逢大雨都會積水。記者翁唯真／攝影

中壢 停車場 雨水

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