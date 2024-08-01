後龍鎮步道再現坑洞 苗縣府排除與先前坑洞有關連

苗栗縣後龍鎮市中山路（縣道126線）7月29日發現坑洞，距離約70公尺的公有停車場步道，昨天發現小坑洞，居民疑慮安全，縣府勘察排除兩坑洞有關連，要求後龍鎮公所修復，並持續監控。

後龍鎮中山路旁地上15層、地下3層的集合住宅工地，目前進度開挖地下室，7月29日中山路邊坍陷長3.8、寬1.5、深0.8公尺坑洞，經緊急灌漿回填，及透地雷達檢測，暫無擴大之勢，未料，距離建案約70公尺的停車場步道，昨天發現長57、寬23、深0.45公分坑洞，居民憂心兩坑洞有關，有安全疑慮。

縣府工商發展處會同中華民國大地技師公會人員現勘，啟動透地雷達檢測，發現坑洞距離建案工地約70公尺，建築基地開挖深12公尺，步道坑洞在4倍開挖深度範圍外，坑洞水流非往建案工地，且靠近坑洞方向擋土設施面，觀察並無滲水現象。

初步判定步道坑洞與70公尺外的建築工地無直接關聯，應是舊有破損步道磚破洞，破洞形成後，低窪處形成雨水匯集，先前凱米颱風大雨，造成破損處擴大沖刷，加劇土壤流失形成坑洞。

工商發展處長詹彩蘋表示，經大地技師依據現場勘查研判公園步道應與工地施工無關，也暫無安全問題，請權責管理機關後龍鎮公所後續檢視及修復工作，減少對附近居民的影響。