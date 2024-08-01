桃園逢焚化爐整改…垃圾妥善處理率降低 審計促改善

桃園審計處決算審議報告中指出，桃園市垃圾焚化廠設備老舊處理量能逐年降低，一般廢棄物處理量能不足，妥善處理率為六都之末，大量垃圾去化不及，暫置於掩埋場與垃圾轉運站，影響環境衛生且有火災災害之潛勢風險。

審計處認為，市府雖已建置生質能中心以妥善處理廢棄物，但先前營運期程落後，又未優先處理轄內一般廢棄物，致部分垃圾須運送至外市縣協助處理，增加運費及處理相關支出，應該要提出新的對策。

環保局表示，座落在觀音的生質能中心（焚化爐）去年底已經取得使用執照，開始營運，每日最高可以處理600噸垃圾，欣榮兩座焚化爐一座己完成整改，另一座預計9月底也可以完成，屆時連同生質能中心合計每日可以處理1900噸的垃圾，足以處理桃園市一天1300噸的垃圾，同時去化龍潭、楊梅、觀音垃圾掩場的垃圾。

不過環保局也不諱言，在焚化爐運轉還沒有達到最高量時，仍需要把部分垃圾暫存在掩埋場，至於龜山區的大埔轉運站也要達到垃圾不過夜的目標。

市議員徐玉樹指出，垃圾去化是先進城市的發展指標之一，龍潭區的店子湖掩埋場因為長期垃圾焚化量能不足，現在就堆滿垃圾，鄰近的新竹縣、苗栗文化廠還有餘量，市政府應該透過縣市平台協調，讓桃園的焚化爐在整改或歲修期間，把部分的垃圾委託兩縣處理，等到自己的焚化爐有餘裕，就要把掩埋場的垃圾送過去處理，無論量多少，初期至少要先求只出不進。

議員李宗豪說，原預計欣榮焚化爐整改到七月能夠提升垃圾處理量能，有餘裕能處理現行的掩埋場垃圾，逐步朝退場邁進。但現在也已8月，整改似乎不如預期完成，生質能焚化廠目前也僅固定能處理500噸垃圾量，然而桃園單日垃圾量又高居不下，多餘的垃圾還是只能囤放，讓掩埋場的垃圾量日益漸增。

長期來看，政府應該提出更多垃圾減量政策，或者是主動協調桃園境內民間的焚化爐業者，收受桃園的家戶垃圾，開源節流才能加速桃園的垃圾去化。

審計處的報告指出，桃園市升格後人口逐年成長，一般廢棄物產生量亦快速增加，由2019年120萬餘噸，逐年增加至2023年128 萬餘噸，超過原有欣榮焚化廠處理量能，後來雖建置生質能中心，但是先前營運期程落後，原訂2021年10月營運，但到了2023年底才取得使用執照，先前雖試營運，但仍衍生大量垃圾去化不及暫置掩埋場。

審計處統計至去年底止，桃園市一般廢棄物因處理量能不足，妥善處理率94.41％為六都之末，大量垃圾去化不及，採衛生掩埋方式處理達 9萬4323公噸，另暫置於掩埋場與垃圾轉運站也達 7萬8591 公噸，除影響環境衛生，也有違推動掩埋場轉型的環保政策，更有火災發生及海洋汙染的潛勢風險。