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竹巿府2.5億翻新田徑場大棚架漏水如瀑布 民眾躲雨反淋一身濕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府斥資2.5億元拆除原市立體育場圍牆全面翻新改造田徑場，並串聯「市民廣場」、新增大棚架讓民眾可在此遮陽避雨，跳舞、打太極拳等。圖／新竹市政府提供
新竹市政府斥資2.5億元拆除原市立體育場圍牆全面翻新改造田徑場，並串聯「市民廣場」、新增大棚架讓民眾可在此遮陽避雨，跳舞、打太極拳等。圖／新竹市政府提供

新竹市政府斥資2.5億元拆除原市立體育場圍牆全面翻新改造田徑場，並串聯「市民廣場」成為民眾熱門運動休憩場所，不過近日一場大雨，田徑場旁大棚架卻漏水如瀑布，市議員黃文政更痛批，原本躲雨的民眾，卻反遭如瀑布般的水淋得滿身濕，「真的很荒謬」。新竹市教育處表示，初步研判為排水管道阻塞所致，正研議改採明溝方式排水。

新竹市立田徑場翻新串聯市民廣場於2020年啟用，工程包括拆除過去阻礙路線的觀眾台，讓路線更加便民，體育場跑道也全面更新，並成為常態性的開放跑道，夜間更有4根高桅燈柱照明，並新增大棚架讓民眾可在此遮陽避雨，跳舞、打太極拳等。

不過前天傍晚新竹市突然下起大雨，卻有民眾在大棚架下避雨反倒被淋得全身濕。市議員黃文政指出，他收到民眾陳情，原於田徑場運動的民眾，因天氣突變下雨而躲進大棚架避雨，不料卻反遭如瀑布般的水淋得滿身濕，讓他直呼「荒謬」。

黃文政表示，市民廣場斥資上億，近年才剛完成，竟出現大棚架疑似損壞導致漏水的情況，也請市府用最快速度了解漏水原因並儘速修復，還給市民能遮陽避雨的舒適大棚架。

新竹市教育處表示，體育場於接獲消息後隨即了解狀況，初步研判為排水管道阻塞所致。先前體育場多次疏通排水管道，但暗管仍會發生樹葉阻塞情事。目前正研議改採明溝方式排水，將更容易進行排水疏通。

新竹市教育處表示，體育場於接獲消息後隨即了解狀況，初步研判為排水管道阻塞所致。圖／市議員黃文政提供
新竹市教育處表示，體育場於接獲消息後隨即了解狀況，初步研判為排水管道阻塞所致。圖／市議員黃文政提供
近日一場大雨，田徑場旁大棚架卻漏水如瀑布，市議員黃文政更痛批，原本躲雨的民眾，卻反遭如瀑布般的水淋得滿身濕，「真的很荒謬」。圖／市議員黃文政提供
近日一場大雨，田徑場旁大棚架卻漏水如瀑布，市議員黃文政更痛批，原本躲雨的民眾，卻反遭如瀑布般的水淋得滿身濕，「真的很荒謬」。圖／市議員黃文政提供

新竹 漏水 體育

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