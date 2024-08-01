苗栗後龍第2市場異地重建 2027完工

苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場建物老舊、耐震堪慮，經地方爭取補助，斥資2.3億元的市場「異地重建」工程昨天動土，該案由鎮公所與中央合作開發，並分配收入比率，是苗栗縣市場重建案首例。後龍第二市場重建預估2027年完工，施工期間舊市場持續營運，待新市場完工遷入後再拆。

鎮公所指出，第二市場位於中山路旁，有58年歷史，是後龍最重要的早市；1986年雖整建過，但2020年被認定為危險建築，加上內部通道狹小、攤位空間不足，排汙水系統不佳，亟待重建。

鎮長謝清輝說，重建費需2.3億，感謝立委陳超明奔走協調，鎮公所獲經濟部及台電各補助9000萬、3500萬，加上公所自籌1億500萬，分3年、2期辦理重建。

後龍鎮第二公有零售市場新市場昨天動土，陳超明、副縣長邱俐俐等多名地方人士參與。建築師簡報指出，新市場為綠能建築，為地上2層的鋼筋混凝土及鋼骨構造建築物，一樓規畫80個攤位及20個店鋪，2樓設戶外露台並可停30輛汽車及153輛機車，方便民眾採買。至於舊市場將持續營運，待新市場完工遷入後再拆除。