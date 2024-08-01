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等2年 桃航空城首個安置街廓動工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃航空城第一個拆遷戶安置街廓蓋新家園昨天動工，周邊目前是大片安置街廓配地，沒有其他建築。記者鄭國樑／攝影
桃航空城第一個拆遷戶安置街廓蓋新家園昨天動工，周邊目前是大片安置街廓配地，沒有其他建築。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城總開發面積4564公頃，蛋黃蛋白區安置街廓標榜「先建後拆」，原規畫今年10月為拆遷戶最後搬遷日，但碰上疫情、缺工與物料上漲等，延宕至2026年12月前搬遷。獲發安置街廓第1張建照的重建戶於昨天動工，邁出拆遷後重建第一步，由於該戶花3個月才申請到建照，民代籲市府加速核發，以利重建家園。

桃市府建管處回應，航空城安置街廓拆遷戶申請建照只須1個月，會有3個月情形，初步了解可能是拆遷戶委託建築師申請建照時，考量建照有9個月內需動工的期限，核准後若公共設施沒完成房子也不能蓋，而延遲申請。另拆遷戶若用市府提供的標準房型建築圖，可免申請建照也省了設計費。

桃園航空城計畫是台灣最大土地徵收案，拆遷數千戶，從規畫迄今歷經4任縣市長。其中安置街廓分為蛋黃區1995個單元、蛋白區1163個單元，蛋黃區首發安置街廓建照昨天動工，為全區第一個重建家園的拆遷戶，地點位於大園區埔心福海段，鄰近福隆宮與航空城千戶安置住宅基地。

「遷出2年終於盼到重建了。」林姓地主原本住在大園區海口里，他與營造商討論後，決定蓋有電梯的4層半透天厝，昨天和家人參加動工典禮，難掩興奮之情。林姓地主感謝政府，提供拆遷戶多項獎勵補助確實減輕不少經濟壓力，希望明年底順利取得使用執照，全家搬入新家園。

民航局機場工程中心也派員參加動工典禮及祝賀，並表示蛋黃區安置街廓按區段徵收配地，最小單元30坪，大致可蓋建蔽率60％、空積率200%的家園。開發區公共設施工程由桃園市政府統一辦理，5大管線鋪設工程預訂今年11月完成，拆遷戶蓋家園使用水電會更方便。

市議員徐其萬說，林先生是第一位拿到建照也是第一個動工的拆遷戶，前後花了約3個月申請建照，不少地主反映審查時間偏久，會要求市府加速流程。

機場工程中心人員說明，安置街廓已核發4張建照，將與市府協調加速核發流程；因安置街廓區會管制人車進出，現已發出741張開發區通行證，方便地主進出查看自家土地如何規畫蓋房。

建築師 桃園 航空城

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