苗栗縣木雕研習營連辦多年 建構台灣木雕藝術人才養成系統

苗栗縣舉辦的第17屆亞洲青年木雕藝術研習營，上午在三義木雕館辦傳承儀式，今年研習主題「成純」，分「當代具象木雕創作營」及「傳統木雕技藝薪傳營」兩大類組，縣府秘書長陳斌山期勉木雕藝術能永續傳承發展，透過產官學三方共同努力，將木雕文化與藝術傳承下去。

三義木雕館指出，今年木雕藝術研習營從7月9日至8月16日，主題「成純」取自「莊子．齊物論」，意在勉勵為人處世之道，看似愚昧而無所察覺，實則融揉古往今來世間萬物的道理為一體，不為其中的紛雜所困擾。苗栗縣文化觀光局每年在木雕博物館辦木雕研習營，雖歷經疫情嚴峻考驗，但仍堅持為台灣木雕藝術培養優秀青年人才的初衷，克服困難持續舉辦，正是「成純」精神的具體展現。

儀式中，陳斌山、文觀局秘書黃智群、三義木雕博物館長邱毓森、三義鄉公所秘書邵和雍、三義木雕協會理事長沈培澤共同啟動棉線氣球吊掛與上升，象徵希望升空、夢想起飛、木雕藝術薪火相傳。眾人並到木雕工坊觀賞學員的木雕創作，期許學員都能成為木雕藝術人才的青苗。

研習營學員來自各大學古蹟修護或美術相關科系，還有對木雕有興趣的學子，希望木雕薪傳教育創造木雕藝術的新世代，學員學成後除了可在自己原有領域耕耘，也可在公部門的再造歷史建材工作，讓苗栗木雕藝術能發揚光大，建構出台灣木雕藝術人才循環養成系統。