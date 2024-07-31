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苗栗縣木雕研習營連辦多年 建構台灣木雕藝術人才養成系統

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
木雕藝術研習營學員專注創作。圖／苗栗縣政府提供
木雕藝術研習營學員專注創作。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣舉辦的第17屆亞洲青年木雕藝術研習營，上午在三義木雕館辦傳承儀式，今年研習主題「成純」，分「當代具象木雕創作營」及「傳統木雕技藝薪傳營」兩大類組，縣府秘書長陳斌山期勉木雕藝術能永續傳承發展，透過產官學三方共同努力，將木雕文化與藝術傳承下去。

三義木雕館指出，今年木雕藝術研習營從7月9日至8月16日，主題「成純」取自「莊子．齊物論」，意在勉勵為人處世之道，看似愚昧而無所察覺，實則融揉古往今來世間萬物的道理為一體，不為其中的紛雜所困擾。苗栗縣文化觀光局每年在木雕博物館辦木雕研習營，雖歷經疫情嚴峻考驗，但仍堅持為台灣木雕藝術培養優秀青年人才的初衷，克服困難持續舉辦，正是「成純」精神的具體展現。

儀式中，陳斌山、文觀局秘書黃智群、三義木雕博物館長邱毓森、三義鄉公所秘書邵和雍、三義木雕協會理事長沈培澤共同啟動棉線氣球吊掛與上升，象徵希望升空、夢想起飛、木雕藝術薪火相傳。眾人並到木雕工坊觀賞學員的木雕創作，期許學員都能成為木雕藝術人才的青苗。

研習營學員來自各大學古蹟修護或美術相關科系，還有對木雕有興趣的學子，希望木雕薪傳教育創造木雕藝術的新世代，學員學成後除了可在自己原有領域耕耘，也可在公部門的再造歷史建材工作，讓苗栗木雕藝術能發揚光大，建構出台灣木雕藝術人才循環養成系統。

當代具象木雕創作營由台灣藝術大學楊北辰教授主持，傳統木雕技藝薪傳營由國立高雄師範大學羅又睿老師擔任計畫主持人。

木雕藝術研習營學員專注創作。圖／苗栗縣政府提供
木雕藝術研習營學員專注創作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第17屆亞洲青年木雕藝術研習營上午在三義木雕館辦傳承儀式，今年研習主題「成純」，分「當代具象木雕創作營」及「傳統木雕技藝薪傳營」兩大類組。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第17屆亞洲青年木雕藝術研習營上午在三義木雕館辦傳承儀式，今年研習主題「成純」，分「當代具象木雕創作營」及「傳統木雕技藝薪傳營」兩大類組。圖／苗栗縣政府提供
當代具象木雕創作營由台藝大教授楊北辰主持計畫，在工坊講解學員雕刻作品的精細度。圖／苗栗縣政府提供
當代具象木雕創作營由台藝大教授楊北辰主持計畫，在工坊講解學員雕刻作品的精細度。圖／苗栗縣政府提供

博物館 苗栗縣 青年

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