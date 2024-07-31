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後龍鎮立停車場坑洞 苗縣府檢測與建案施工無關

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗縣後龍鎮繼日前建築工地旁出現路面塌陷後，有民眾在距離約100公尺遠的停車場人行道上又發現深約40公分坍洞。縣府今天表示，經檢測步道坑洞應與建案施工無關。

苗栗縣政府29日接獲「天坑」通報，後龍鎮中山路1處興建中的建案旁路面，於凱米颱風過境後出現路基掏空、塌陷，形成長約380公分、寬150公分、深度約80公分坑洞，為避免塌陷擴大，縣府工商發展處要求建案立即停工，並灌漿回填確保安全，同時勘查塌陷原因，待提送改善計畫及補正施工計畫書予第三方技師公會審查完成，經報縣府核備後始能復工。

縣府工商處表示，今天上午再接獲民眾通報，臨近建案工地的後龍鎮立停車場內公園步道，也出現1處足以讓1名成人單腳踩空的坍洞，因僅距離中山路建案工地旁塌陷案約70公尺，緊急聯繫並會同社團法人中華民國大地技師公會現勘，並啟動透地雷達掃瞄公園坑洞附近範圍，釐清兩案關聯性。

工商處指出，經勘查步道坑洞長57公分、寬23公分、深45公分，坑洞內水路走向非往工地方向，且對於靠近坑洞方向擋土設施面，現場觀察並無滲水現象，初步判定與70公尺外的建築工地無直接關聯，應為舊有破損步道磚破洞，破洞形成後低窪處極易形成雨水匯集，因颱風降雨對已破損處擴大沖刷，加劇土壤流失，才形成該坑洞。

工商發展處處長詹彩蘋表示，公園步道坑洞應與工地施工無關，後續請權責管理機關後龍鎮公所進行檢視及修復工作；縣府仍將秉持防微杜漸，以嚴格且高標準來面對大型建案周遭可能影響的因素，尤其是在極端氣候下，應再加倍謹慎，以確保施工安全及周邊居民的生命財產安全。

停車場 凱米颱風 建築

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