創世植福箱獲白沙屯媽聯名授權 內有媽祖加持小金鏟

創世基金會為籌建花蓮植物人安養院，今年與白沙屯媽祖聯名推出粉紅「植福箱」，箱內除了有7種熱銷零食餅乾，還有一支白沙屯媽加持的金鏟子，讓今年中元普度不僅有媽祖保佑，又能做公益獻愛心。

創世基金會指出，中元是充滿感恩與敬畏的節日，創世今年與白沙屯媽祖聯名推出粉紅「植福箱」，內有加持過的金鏟子，金鏟子除了有「經常進財」，也有「緊生子」寓意，成為這次義賣活動祝福的象徵；祈願所有善心捐款者都能得到媽祖庇佑，共同為創世籌建的第18家清寒植物人安養院「花蓮分院」盡一分心力。

今天上午11點白沙屯拱天宮管委會總幹事陳春發在拱天宮與縣府社會處、通霄鎮公所人員團拜請示媽祖，創世也獻上超大金鏟子請媽祖加持，祈願順利籌建花蓮植物人安養院。

陳春發表示，許多企業或團體希望能獲得白沙屯媽聯名或授權，廟方不會要求授權金，今年第一期審核75件，創世是其中之一，希望大家都能生意興隆。

創世的植福箱外型討喜，Q版媽祖加上亮眼的粉色外盒，內含7種熱銷零食餅乾，包括賜福包、沙琪瑪、科學麵、蛋捲、小魚乾、斯納普、草莓夾心酥與一支白沙屯媽加持的金鏟子，希望企業團體、民眾認助，每箱600元，一同行善積福，為植物人及家庭帶來更多希望與支持；苗栗地區有350份植福箱待認助，鄉親可到創世苗栗分院認助。

創世苗栗分院長陳綠蓉表示，創世提供清寒植物人專業照顧近40年，秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念；花蓮目前有1061名植物人及重度失能者，為紓解這些家庭的困境，正在花蓮籌建第18家清寒植物人安養院，認助媽祖聯名「植福箱」為親友祈福，也可助弱勢家庭一臂之力。詳情可上「創世基金會苗栗院」粉專。劃撥帳號為22343298，戶名：創世基金會，認助專線(037)275-848；認購網址連結https://reurl.cc/Ll1n67