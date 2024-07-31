桃園復興衛生所電子病歷啟動全台第一 洗腎中心9月揭牌

桃園市長張善政今天下午前往復興區出席智慧健康照護系統啟用典禮及參加復興區基層座談會，復興區衛生所啟動智慧健康照顧系統，今後診間自動掛號報告、導入電子化病歷系統，成為全國第一個導入電子化病歷的衛生所，張善政隨後宣布，為照顧復興區洗腎病人，復興區洗腎中心預定9月揭牌，減輕復興區洗腎患者下山、上山奔波之苦。

桃園市府衛生局運用智慧科技，推動衛生所智慧化轉型，選擇復興區衛生所做為全國第一個衛生所建置智慧健康照護系統的示範點，該局表示，復興區衛生所導入自助掛號及報到功能，設有智慧生理量測設備，民眾可自助掛號，結合AIoT技術，候診時量測體溫、血壓生理數值，填寫健康調查問卷，數據即時回傳到病歷系統，避免過去人工抄寫病歷、保存紙本病歷誤差，可節省醫師、病人時間，預計今年底前，全市13區衛生所將完成導入電子病歷。

張善政參加復興區基層座談會、表示，為照顧好復興區市民，市政府率先啟動衛生所智慧健康照護系統，推動遠距智慧醫療，也是桃園市、國內少見新的遠端網路診斷，尤其在疫情期間慢慢普及，把很多新的人工智慧科技落實醫療，復興區走在前面，可提升照顧復興區民眾的健康。

張並說，為照顧復興區洗腎病人，他上任後，就接獲許多復興區民眾、議員反映「要趕快成立洗腎中心」，尤其復興區洗腎病人必須下山洗腎，之後再上山回來，路途奔波花掉很多時間，一天就去掉三分之二時間，他聽到後就努力要把醫療做好，經過衛生局籌備，復興區洗腎中心預定9月揭牌，減輕復興區洗腎病人奔波之苦。