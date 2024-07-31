白沙屯媽祖加持 創世義賣聯名植福箱助花蓮建院

創世基金會苗栗分院為協助花蓮建院，在中元節前義賣白沙屯媽祖聯名「植福箱」，內含普渡用零食餅乾及1只象徵「經常進財」的金鏟子鑰匙圈，今天在拱天宮舉行過爐祈福儀式。

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，基金會近40年來秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，提供清寒植物人專業照顧，花蓮地區目前有1061名植物人及重度失能者，為紓解這些家庭的困境，正籌建花蓮分院。

陳綠蓉指出，農曆7月中元普渡將至，中元是充滿感恩與敬畏的節日，創世基金會推出白沙屯媽祖聯名款「植福箱」義賣活動。

她說，植福箱採用粉紅色外盒加上Q版媽祖圖像，內含7種熱銷零食餅乾，以及1支白沙屯媽祖加持、意喻「經常進財」的金鏟子鑰匙圈，祈願善心認助的捐款者都能得到媽祖庇佑，也共同為新建創世第18家清寒植物人安養院（花蓮分院）盡一份心力。

創世基金會苗栗分院今天在苗栗通霄白沙屯拱天宮舉辦過爐祈福儀式，拱天宮管委會總幹事陳春發、苗栗縣政府社會處科長王威迪等人團拜請示媽祖，基金會人員也獻上超大金鏟子請媽祖加持，盼順利籌建花蓮植物人安養院，幫助弱勢家庭走出困境。

陳春發表示，媽祖慈悲為懷，保佑廣大信眾，這次基金會推出聯名植福箱，不僅有媽祖加持，又能作公益獻愛心，希望為更多需要幫助的植物人及其家庭帶來福祉。

創世基金會苗栗分院指出，白沙屯媽祖聯名「植福箱」每箱新台幣600元，歡迎企業團體、社會大眾認助，一同行善積福，也助弱勢家庭一臂之力。