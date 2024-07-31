快訊

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

趕錄影途中「飛來橫財」！綜藝大哥胡瓜搭計程車拾獲一大疊鈔票 金額破萬

留意高溫、午後雷陣雨！周末變天恐溼到下周三 低壓帶影響「這時」是關鍵

白沙屯媽祖加持 創世義賣聯名植福箱助花蓮建院

中央社／ 苗栗縣31日電

創世基金會苗栗分院為協助花蓮建院，在中元節前義賣白沙屯媽祖聯名「植福箱」，內含普渡用零食餅乾及1只象徵「經常進財」的金鏟子鑰匙圈，今天在拱天宮舉行過爐祈福儀式。

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉表示，基金會近40年來秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，提供清寒植物人專業照顧，花蓮地區目前有1061名植物人及重度失能者，為紓解這些家庭的困境，正籌建花蓮分院。

陳綠蓉指出，農曆7月中元普渡將至，中元是充滿感恩與敬畏的節日，創世基金會推出白沙屯媽祖聯名款「植福箱」義賣活動。

她說，植福箱採用粉紅色外盒加上Q版媽祖圖像，內含7種熱銷零食餅乾，以及1支白沙屯媽祖加持、意喻「經常進財」的金鏟子鑰匙圈，祈願善心認助的捐款者都能得到媽祖庇佑，也共同為新建創世第18家清寒植物人安養院（花蓮分院）盡一份心力。

創世基金會苗栗分院今天在苗栗通霄白沙屯拱天宮舉辦過爐祈福儀式，拱天宮管委會總幹事陳春發、苗栗縣政府社會處科長王威迪等人團拜請示媽祖，基金會人員也獻上超大金鏟子請媽祖加持，盼順利籌建花蓮植物人安養院，幫助弱勢家庭走出困境。

陳春發表示，媽祖慈悲為懷，保佑廣大信眾，這次基金會推出聯名植福箱，不僅有媽祖加持，又能作公益獻愛心，希望為更多需要幫助的植物人及其家庭帶來福祉。

創世基金會苗栗分院指出，白沙屯媽祖聯名「植福箱」每箱新台幣600元，歡迎企業團體、社會大眾認助，一同行善積福，也助弱勢家庭一臂之力。

植物人 白沙屯媽祖 花蓮

延伸閱讀

花蓮秀林崇德公墓遭土石流沖進 公所允助移除安置

花蓮仁愛街區業者串聯 美食文創與卡帶錄音愜意半日遊

中職／安芝儇健康亮紅燈缺席雄鷹花蓮賽事 網：期待妳歸來

鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元

相關新聞

創世植福箱獲白沙屯媽聯名授權 內有媽祖加持小金鏟

創世基金會為籌建花蓮植物人安養院，今年與白沙屯媽祖聯名推出粉紅「植福箱」，箱內除了有7種熱銷零食餅乾，還有一支白沙屯媽加...

苗栗縣頭份崇仁診所與大千醫療體系策略聯盟 上午開幕

苗栗縣頭份市前崇仁醫院今年6月改設崇仁診所，並與大千健康醫療體系策略聯盟，盼打造北苗栗最具規模的兒童早療與成人復健中心，...

桃園復興衛生所電子病歷啟動全台第一 洗腎中心9月揭牌

桃園市長張善政今天下午前往復興區出席智慧健康照護系統啟用典禮及參加復興區基層座談會，復興區衛生所啟動智慧健康照顧系統，今...

後龍第二市場「異地重建」動土 新市場將「脫胎換骨」

苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程上午動土，重建案鎮公所與中央合作開發，並分配收入比率，是苗栗縣市場重建案首例...

中壢仁海宮故宮國寶3D互動展覽 11月前免費近距看

桃園市中壢仁海宮歡慶明年建宮200周年，今天上午與故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，今天至11月30日止，...

桃市衛生局長將接健保署副署長 張善政不捨但欣慰

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳中央徵詢桃園市衛生局長劉宜廉意願，而劉稍早證實此事，預計９月報到；桃園市長張善政今天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。