苗栗縣頭份崇仁診所與大千醫療體系策略聯盟 上午開幕

苗栗縣頭份市前崇仁醫院今年6月改設崇仁診所，並與大千健康醫療體系策略聯盟，盼打造北苗栗最具規模的兒童早療與成人復健中心，另外還有內、外科、身心失眠科、兒童心智科等多元化科別。縣長鍾東錦上午參加開幕儀式，強調縣府將持續支持縣內醫療資源整合，未來能提供民眾更完善醫療服務。

大千健康醫療體系指出，崇仁醫院在頭份深耕多年，由外科醫師林德銘與弟弟內科醫師林德晃在1970年共同創立，提供在地的醫療服務；兩人雖年事已高，但心繫鄉親健康，大千總裁徐千剛與兩人談及此事，發現雙方致力提升苗栗縣醫療的努力與想法不謀而合，促成此次崇仁診所與大千策略聯盟合作。

徐千剛表示，林院長兩兄弟貢獻超過50年的醫療經歷，全心照顧民眾健康，醫者仁心的精神讓人感佩。雙方討論後，決定打造全新的崇仁診所，補強苗北地區醫療的不足。

他指出，崇仁診所擴大並新增科別包括一般內科、耳鼻喉科、心臟內科、神經內科、胸腔內科、新陳代謝科、一般外科、骨科、復健科、身心失眠科、兒童心智科、皮膚科等，並成立成人復健與兒童早療中心，也引進全新的X光、超音波、心電圖等醫院等級設備及抽血檢查服務；此外，原有環境斥資千萬重新整修。

鍾東錦強調，縣府將全力協助縣內新醫院申請執照，以改善長期以來困擾民眾的病房短缺問題，也將持續加強與醫師公會合作提升苗栗地區的醫療體系。縣府將爭取健保署支持，確保基層醫療服務的健保點值維持在0.95，以鼓勵更多醫師回基層服務，提供鄉親便利的醫療服務。