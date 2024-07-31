聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗縣頭份崇仁診所與大千醫療體系策略聯盟 上午開幕
苗栗縣頭份市前崇仁醫院今年6月改設崇仁診所，並與大千健康醫療體系策略聯盟，盼打造北苗栗最具規模的兒童早療與成人復健中心，另外還有內、外科、身心失眠科、兒童心智科等多元化科別。縣長鍾東錦上午參加開幕儀式，強調縣府將持續支持縣內醫療資源整合，未來能提供民眾更完善醫療服務。
大千健康醫療體系指出，崇仁醫院在頭份深耕多年，由外科醫師林德銘與弟弟內科醫師林德晃在1970年共同創立，提供在地的醫療服務；兩人雖年事已高，但心繫鄉親健康，大千總裁徐千剛與兩人談及此事，發現雙方致力提升苗栗縣醫療的努力與想法不謀而合，促成此次崇仁診所與大千策略聯盟合作。
徐千剛表示，林院長兩兄弟貢獻超過50年的醫療經歷，全心照顧民眾健康，醫者仁心的精神讓人感佩。雙方討論後，決定打造全新的崇仁診所，補強苗北地區醫療的不足。
他指出，崇仁診所擴大並新增科別包括一般內科、耳鼻喉科、心臟內科、神經內科、胸腔內科、新陳代謝科、一般外科、骨科、復健科、身心失眠科、兒童心智科、皮膚科等，並成立成人復健與兒童早療中心，也引進全新的X光、超音波、心電圖等醫院等級設備及抽血檢查服務；此外，原有環境斥資千萬重新整修。
鍾東錦強調，縣府將全力協助縣內新醫院申請執照，以改善長期以來困擾民眾的病房短缺問題，也將持續加強與醫師公會合作提升苗栗地區的醫療體系。縣府將爭取健保署支持，確保基層醫療服務的健保點值維持在0.95，以鼓勵更多醫師回基層服務，提供鄉親便利的醫療服務。
為讓民眾方便就醫，診所提供免費交通車服務及免費停車場。另外，崇仁診所全新開幕，即日起至8月底止，只要按讚加入崇仁診所FB粉絲團，就有機會參加抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言