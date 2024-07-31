桃市脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助 8月起取消條件限制
桃園市長張善政今天說，將從8月起擴大「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」篩檢補助，取消條件限制，將所有未曾受檢的孕婦、婚後孕前的女性、新生兒納入補助對象。
桃園市政府婦幼發展局今年3月推出「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」篩檢補助，補助孕婦或配偶新台幣1000元，中低收入或低收入家庭的新生兒300元。
補助對象必須本人或配偶設籍桃園市，且符合尚未生育第1胎孕婦、經前補助對象檢驗為帶因的配偶、父母其中一方設籍桃園市具中低收入或低收入家庭的新生兒等3條件者，可終身補助1次。
張善政今天主持市政會議時表示，8月起將擴大「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」篩檢補助，取消條件限制，將所有未曾受檢的孕婦、婚後孕前之女性、新生兒納入補助對象，藉此鼓勵早期篩檢、早期預防，減輕準爸媽的負擔。
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